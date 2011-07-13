-OBAMA'DAN "BORÇ TAVANI" UYARISI WASHINGTON (A.A) - 13.07.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, 3 Ağustos'a kadar ülkenin borçlanma tavanıyla ilgili sorunun çözülememesi durumunda, sosyal güvenlik emeklilik programındaki ödemelerde sorun yaşanacağı uyarısında bulundu. Obama, CBS televizyonundaki söyleşisinde, kongrede borçlanma tavanıyla ilgili bir çözüm üzerinde anlaşılmaması durumunda, sosyal güvenlik emeklilik programının ödemeleri konusunda sorun yaşanabileceğini belirterek, ''Eğer sorunu çözemezsek, 3 Ağustos'tan sonra ödemeler konusunda garanti veremem'' dedi. Obama, anlaşma olmaması durumunda, engellilerin maaşlarının da etkilenebileceğini bildirdi. Borç tavanının yükseltilmesi konusunda kongrede siyasiler arasındaki ayrılık sürerken, ABD'de iş dünyası 14,3 trilyon dolarlık borçlanma tavanının yükseltilmesi konusundaki baskıyı artırıyor. ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner da kongrenin borçlanma tavanını artırmakta başarısız olması durumunda bunun yıkıcı sonuçları konusunda uyarıda bulunurken, iflasın bir seçenek olmadığını söyledi.