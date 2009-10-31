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Dünya

Obama'dan 2 gün rötarlı tebrik

ABD Başkanı Barack Obama, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 86. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

31 Ekim 2009 02:00

ABD Başkanı Barack Obama, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 86. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
    
Obama mesajında, Amerikan halkının, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümü kutlamalarında Türk halkının yanında olduğunu belirterek, "Uluslarımız arasındaki dostluk güçlü, müttefikliğimiz ebedi" ifadesini kullandı.

ABD ve Türkiye'nin 50 yıldan fazla süre önce, ortak değerler ve karşılıklı saygıyı temel alan bir ortaklığa başladığını kaydeden Obama, bu ortaklık ve dostluğun yıllar geçtikçe derinleştiğini, birçok ortak zorluğun üstesinden gelindiğini belirtti.

Obama, Amerikalı Türklerin iki ulus arasındaki bağların güçlendirilmesine yardımcı olduğunu ve sanat, eğitim, iş dünyası, tıp ve bilim gibi geniş yelpazeye sahip alanlarda Amerikan toplumuna katkıda bulunmaya devam ettiğini ekledi.

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