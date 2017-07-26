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Dünya
Deutsche Welle

'Obamacare' Senato'nun gündeminde

ABD Senatosu Obama döneminde yasalaşan sağlık sigortası reformunun görüşülmesini kabul etti. Başkan Trump seçimden önce yasayı değiştirmeyi vaat etmişti.

26 Temmuz 2017 11:40

ABD'de Barack Obama'nın başkanlığı sırasında yürürlüğe giren sağlık sigortası reformunun istişare edilmesi için Senato'da yapılan oylamada Cumhuriyetçi Parti 50'ye karşı 51 oyla önemli bir engeli aştı.

Cumhuriyetçiler arasında da ilgili yasanın değiştirilmesine karı olanlar da bulunduğu için oylama öncesinde Senato'da taraflar başa baş durumdaydı. Yasanın yeniden görüşülmesi için yapılan teklif Başkan Yardımcısı Mike Pence'nin oyuyla Senato'dan geçti. Sağlık sigortası projesinin önemli bölümlerinin geri alınabilmesi için gerekli çoğunluğun sağlanabileceği ise şüpheli.

Cumhuriyetçi Parti aşırı harcama gerektirdiği ve devletin müdahalesine imkân tanıdığı gerekçesiyle 7 yıldır sağlık reformunun geri alınması için çaba harcıyor. Demokrat Parti ise reform sayesinde milyonlarca Amerikalının sağlık sigortasına kavuşmuş olmasını önemli bir başarı addediyor.

Senato'daki çekişme, seçim kampanyası sırasında sağlık reformunu daha iyi bir yasayla ikame etme vaadinde bulunan Başkan Donald Trump'un tepkisine yol açmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, Reuters/AG, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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