-OBAMA: BİN LADİN'İN CESEDİ ELİMİZDE WASHINGTON (A.A) - 02.05.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in, Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın 100-150 kilometre kuzeydoğusundaki Abbotabad kentindeki bir binada, Amerikalılardan oluşan küçük bir ekibin düzenlediği operasyon sonucunda, silahlı çatışmanın ardından öldürüldüğünü ve cesedinin ele geçirildiğini bildirdi. Obama, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Bugün Amerikan halkına ve dünyaya, ABD'nin, El Kaide'nin lideri ve binlerce masum erkek, kadın ve çocuğun ölümünden sorumlu olan terörist Usame Bin Ladin'in öldürüldüğü bir operasyon yürüttüğünü haber verebilirim" dedi. ABD'de bundan yaklaşık 10 yıl önce düzenlenen 11 Eylül saldırılarını hatırlatan Obama, şunları söyledi: "Bundan yaklaşık 10 yıl önce, güneşli bir Eylül günü, Amerikan halkına karşı tarihin en kötü saldırısıyla karardı. 11 Eylül'ün görüntüleri ulusal hafızamıza kazındı. En kötü görüntüler ise dünyanın görmedikleriydi. Akşam yemeği masasındaki boş koltuk, annesiz ya da babasız büyümek zorunda kalan çocuklar, çocuklarını kucaklama hissini hiçbir zaman bilemeyecek olan insanlar... Saldırıda yaklaşık 3 bin kişinin bizlerin arasından alınmasıyla kalplerimizde derin bir boşluk oluştu. 11 Eylül 2001'de, yas zamanımızda, Amerikan halkı birlik oldu. Komşularımıza el uzattık, yaralılara kanımızı sunduk. Birbirimize olan bağlarımızı, toplumumuza ve ülkemize olan aşkımızı yeniden teyit ettik. O gün, nereden gelmiş olursak olalım, hangi dinden, ırktan ya da etniden olursak olalım, tek bir Amerikan ailesi olarak bir bütün olduk. Aynı zamanda, ülkemizi korumada ve bu hain saldırının sorumlularının adalet önüne çıkarılmasındaki kararlılığımızda da birleştik. 11 Eylül saldırılarının, ABD'ye karşı açıkça savaş ilan eden, ülkemizde ve dünya genelindeki masumları öldürmeyi görev bilen, Usame Bin Ladin'in liderlik ettiği El Kaide tarafından düzenlendiğini hızlıca öğrendik. Ve dolayısıyla halkımızı, dostlarımızı ve müttefiklerimizi korumak için El Kaide'ye karşı savaşa gittik." "Son 10 yıl içinde, Amerikan ordusunun ve terörle mücadele yetkililerinin yorulmak bilmez ve kahramanca çalışmaları sayesinde, bu çabada büyük adımlar atıldığını, terör saldırılarına engel olunduğunu ve iç güvenliğin güçlendirildiğini" ifade eden Obama, "Afganistan'da Bin Ladin ve El Kaide'ye barınma imkanı ve destek veren Taliban yönetimini yerinden ettiklerini, dünya genelinde, 11 Eylül saldırı planının parçaları olanlar da dahil olmak üzere çok sayıda El Kaide teröristini ele geçirmek ya da öldürmek için müttefikleriyle birlikte çalıştıklarını" kaydetti. "Ancak Usame Bin Ladin'in Afgan sınırından Pakistan'a kaçmayı başardığını, bu arada da El Kaide'nin, bu sınır boyunca faaliyet göstermeye ve dünya genelinde de kendisine bağlı örgütler üzerinden etkinlik göstermeye devam ettiğini" söyleyen Obama, şunları belirtti: "Dolayısıyla başkanlık görevine gelmemden kısa süre sonra, CIA Direktörü Leon Panetta'ya, El Kaide'ye karşı savaşımızda Bin Ladin'in öldürülmesi ya da ele geçirilmesini baş önceliğimiz yapması talimatını verdim. Ve geçen Ağustos ayında, istihbarat camiamızın zahmetli çalışmalar sergilediği yılların ardından, Bin Ladin hakkındaki olası bir ipucu hakkında bilgilendirildim. Kesin olmaktan uzaktı ve bu ipucuna zemin kazandırmamız aylar aldı. Bin Ladin'in Pakistan'da, bir binada saklandığına dair tespitimizle ilgili daha fazla bilgi edinme çabamız çerçevesinde, ulusal güvenlik ekibimle defalarca görüşme yaptım. Nihayet geçen hafta, harekete geçecek yeterli istihbaratımız olduğuna karar kıldım ve Usame Bin Ladin'in ele geçirilmesi ve adalete teslim edilmesi için operasyon yetkisi verdim. Bugün, benim talimatım üzerine, ABD, Pakistan'ın Abbotabad kentindeki (Bin Ladin'in saklandığı) bu binada hedefe yönelik operasyon düzenledi. Operasyon, Amerikalılardan oluşan küçük bir ekip tarafından olağanüstü bir cesaret ve yetenekle düzenlendi. Hiçbir Amerikalı zarar görmedi. Sivil kayıpların olmamasına dikkat ettiler. Silahlı çatışmanın ardından, Usame Bin Ladin'i öldürdüler ve cesedini ele geçirdiler." -EL KAİDE'YE KARŞI SAVAŞTA EN ÖNEMLİ BAŞARI- Obama, 20 yılı aşkın süredir, Bin Ladin'in El Kaide'nin lideri ve sembolü olduğunu, ABD ve dostları ile müttefiklerine saldırılar tezgahladığını ifade ederek, "Bin Ladin'in ölümü, ülkemizin El Kaide'yi yenilgiye uğratma çabalarında bugüne kadarki en önemli başarıdır" dedi. "Ancak onun ölümü, çabalarımızın sonu anlamına gelmiyor" diyen Obama, El Kaide'nin ABD'ye saldırı çabalarını sürdüreceğinin şüphe götürmediğini belirtti ve "Hem yurt içinde, hem de dışarıda teyakkuz halinde olmalıyız ve olacağız" ifadesini kullandı. -"İSLAM İLE SAVAŞTA DEĞİLİZ VE ASLA DA OLMAYACAĞIZ"- Obama, ABD'nin İslam ile savaşta olmadığının ve asla da olmayacağının altını çizerek, "Aynen (önceki) Başkan George W. Bush'un 11 Eylül'den sonra söylediği gibi, savaşımızın İslam'a karşı olmadığını açıkça ortaya koydum. Bin Ladin bir Müslüman lider değil, o, Müslümanların seri katiliydi. Gerçekten de El Kaide, ABD de dahil birçok ülkede çok sayıda Müslümanı katletti. Dolayısıyla Bin Ladin'in ölümü, barış ve insan haysiyetine inanan herkes tarafından memnuniyetle karşılanmalı" diye konuştu. Obama, "Yıllar boyunca, Bin Ladin'in nerede olduğunu bilsek Pakistan içinde harekete geçeceğimizi net biçimde defalarca söylemiştim. Bugün de onu yaptık" dedi. -"PAKİSTAN İLE İŞBİRLİĞİ BİZE YARDIM ETTİ"- Terörle mücadele konusunda Pakistan ile yaptıkları işbirliğinin de kendilerini Bin Ladin'in saklandığı binaya götürmede katkı sağladığını söyleyen Obama, Bin Ladin'in Pakistan'a karşı da savaş ilan ettiğini ve Pakistan halkına karşı saldırı emrini verdiğini hatırlattı. Obama, gece Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'yi aradığını ve ekibinin de Pakistanlı meslektaşlarıyla görüştüğünü bildirerek, "Onlar da bunun ülkelerimiz için iyi ve tarihi bir gün olduğunda mutabıklar. Pakistan'ın El Kaide ve onunla bağlantılı kuruluşlara karşı savaşımızda bize katılmaya devam etmesi önemli" diye konuştu. Amerikan halkının bu savaşı seçmediğini ifade eden Obama, "O bizim topraklarımıza geldi ve vatandaşlarımızın manasızca katledilmesiyle başladı. Yaklaşık 10 yıllık hizmet, mücadele ve fedakarlıkların ardından, savaşın bedellerini çok iyi biliyoruz" dedi. -"GÜVENLİĞİMİZİN TEHDİT EDİLMESİNE ASLA HOŞGÖRÜ GÖSTERMEYECEĞİZ"- Obama, ABD olarak, güvenliklerinin tehdit edilmesine asla hoşgörü göstermeyeceklerini, insanlar öldürüldüğünde elleri kolları bağlı oturmayacaklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın, dostlarımızın ve müttefiklerimizin savunulması çabamızda hiç durmayacağız. Bizi biz yapan değerlere bağlı kalacağız. Ve bugünkü gibi gecelerde, sevdiklerini El Kaide teröründe kaybeden ailelere şunu söyleyebiliriz: adalet yerini buldu" diye konuştu. Bu sonuca ulaşılmasında yorulmak bilmez çabalar sergileyen sayısız istihbarat ve terörle mücadele yetkilisine teşekkür eden Obama, "Amerikan halkı onların çalışmalarını görmüyor, isimlerini de bilmiyor. Ama bu gece, onların çalışmalarının ve adaleti arayışlarının sonucunun yarattığı mutluluğu hissediyorlar" dedi. Obama, açıklamasının sonunda, 11 Eylül saldırılarında sevdiklerini kaybedenlerin ailelerine seslenerek, "Kayıplarınızı hiçbir zaman unutmadık, topraklarımızda yeni bir saldırıyı önlemek için ne gerekiyorsa yapma taahhüdümüzden de asla vazgeçmedik" ifadesini kullandı.