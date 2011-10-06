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Dünya

Obama: "Dünya bir hayalci kaybetti" WASHINGTON/CANBERRA (A.A)

06 Ekim 2011 09:49

-Obama: "Dünya bir hayalci kaybetti" WASHINGTON/CANBERRA (A.A) - 06.10.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un ölümü üzerine yaptığı açıklamada, "dünyanın bir hayalci kaybettiğini" söyledi.  Jobs'un "Amerika'nın en büyük mucitlerinden biri" olduğunu belirten Obama, Jobs'un "farklı düşünecek kadar cesur, dünyayı değiştirebileceğine inanacak kadar gözüpek ve bunu yapabilecek kadar yetenekli olduğunu" kaydetti.   Başkan Obama, bir sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı mesajda da, "dünyanın büyük bölümünün Jobs'un ölüm haberini onun keşfettiği araç üzerinden aldığına dikkat çekerek, onu anmanın bundan daha büyük bir yolu olamayacağını" yazdı.  Öte yandan, Avustralya Başbakanı Julia Gillard da, Jobs'un ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "onun yaratıcı dehasının dünyayı değiştirdiğini" söyledi. Gillard gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hepimiz hergün, onun yaratıcı dehasının ürettiği ürünlere dokunuyoruz" dedi.

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