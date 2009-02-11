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Dünya

Obama, Zerdari ile telefonda görüştü

ABD Başkanı Barack Obama'nın, Pakistan Devlet Başkanı Asif Zerdari ile telefonda görüştüğü bildirildi

11 Şubat 2009 02:00

ABD Başkanı Barack Obama'nın, Pakistan Devlet Başkanı Asif Zerdari ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barack Obama'nın, göreve geldikten sonra Asif Zerdari ile yaptığı bu ilk telefon görüşmesinde liderlerin, bölge sorunlarını çözmek için ortak bir strateji ihtiyacı konusunda hemfikir oldukları belirtildi.

Açıklamada, görüşmede Zerdari'nin, özellikle bölgelerinde ve ABD ile ilişkilerinde, genel anlamda da dünya için yararlı bir değişim olması umudunu, Obama'nın, Pakistan'da insani ve sosyo-ekonomik gelişimle demokrasiye verdiği desteği dile getirdiği kaydedildi.

ABD Başkanı Obama, bu hafta Pakistan'da aşiret bölgelerinde teröristlerin barındığının kuşku götürmediğini ve ABD'nin, bu tehditle mücadelede İslamabad yönetiminin güçlü bir müttefik olduğundan emin olmak istediğini söylemişti. Pakistan'ı ziyaret eden ABD'nin yeni Afganistan ve Pakistan özel temsilcisi Richard Holbrooke, dün Zerdari ile görüşmüştü.

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