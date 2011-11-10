-Obama yönetimine göre Esad'ın günleri sayılı WASHİNGTON (A.A) - 10.11.2011 - ABD'li yetkililer, Suriye'ye yönelik ABD ve AB yaptırımların etkili olduğunu söyledi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Jeffrey Fetman ile Hazine Bakanlığı yetkilisi Luke Bronin, Senato'da yaptıkları açıklamalarda, ekonomik yaptırımlar ve Arap Birliği muhalefetinin Şam rejimini sarstığı müddetçe Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın günlerinin sayılı olduğunu iddia etti. Feltman ve Bronin, ABD ve AB'nin yaptırımlarının zaten ekonomisi sorunlar içindeki Suriye'yi sıkıştırdığını, ayrıca, artan sayıda Arap'ın, Suriye'yi mahvettiği gerekçesiyle Beşşar Esad'ın gitmesini istediğini öne sürdü.