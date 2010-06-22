Obama yönetiminden ilk istifa

T24- Beyaz Saray'ın Bütçe Müdürü Peter Orszag'ın görevinden ayrılacağı iddia edildi.
Washington Post'ta, Peter Orszag'ın bir yakınına dayandırılarak verilen haberde, 41 yaşındaki ekonomist Orszag'ın akşam saatlerinde niyetini açıkladığı ve önümüzdeki haftalarda görevinden ayrılacağı belirtildi.
Haberde, Orszag'ın Barack Obama yönetimini ekibinden ayrılan ilk görevli olduğuna dikkat çekildi.
Obama yönetimine 18 aydır hizmet veren Orszag'ın, Obama'nın ekonomik canlanma planı ile sağlık sistemi reformunda iz bıraktığı belirtiliyor.