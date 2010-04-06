Obama yönetimi nükleer silah politikasını açıkladı

T24- ABD'de Başkan Barack Obama yönetimi, ABD'nin nükleer silahları kullanımına sınırlamalar getiren yeni politikasını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığının diğer müttefik hükümetlerle istişarelerde bulunarak öncülük ettiği bir yıllık çalışmanın ürünü olan belgeyle ABD ilk kez, nükleer silahlara sahip olmayan ülkelere karşı aynı tür silahların kullanımını ihtimal dışı bırakıyor.

Ancak yeni strateji, ülkelerin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasına (NPT) uymaları halinde ABD'nin olası bir nükleer misillemesine maruz kalmayacağı yönünde önemli bir unsur da içeriyor. Bunun, NPT'ye uymayan İran ve Kuzey Kore'ye "potansiyel hedef olmaya" devam ettikleri mesajını verme amacını taşıdığı yorumu yapılıyor.

ABD'nin nükleer silahlara başvurmayı ancak "aşırı durumlarda" düşünebileceği ve yeni nükleer savaş başlıklarının geliştirilmemesine olan taahhüdün dile getirildiği stratejide, nükleer silahların ulusal güvenlikteki rolü azaltılırken, konvansiyonel silahların ise güçlendirileceği belirtiliyor.

Belgede ayrıca yeni bir Stratejik Nükleer Silahların İndirimi Antlaşması (START) konusunda mutabakata varılan Rusya ile bu alanda yeni adımların atılması gayreti içinde olunacağı kaydediliyor.

Belgede "Küresel nükleer savaş tehdidinin, uzak bir olasılık haline gelse de nükleer saldırı riskinin arttığı" ifadesine yer verildi.