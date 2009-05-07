Obama yönetimi Karabağ'da çözüm için bastırıyor

Azerbaycan ile Ermenistan cumhurbaşkanlarının yarın Prag'da yapacakları Dağlık Karabağ Zirvesi öncesinde Washington her iki ülkeye sorunun çözümü için `desteği artırma' sözü verdi.



ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton dün Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları ile ayrı görüşerek Obama yönetiminin bu konudaki kararlılığını tekrarladı.



Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, dün Washington'da Clinton'la yaptığı görüşmeden sonra gazetecilere açıklamada bulundu. Görüşmede ağırlıklı olarak Dağlık Karabağ konusunun ele alındığını belirten Memmedyarov, "Clinton, sorunun çözümünde çabuk ilerleme sağlanması için daha ciddi çalışacaklarını söyledi. Biliyorsunuz, yarın Prag'da Azerbaycan ve Ermenistan Cumhurbaşkanlarının görüşmesi olacak, ondan sonra belki bakanlar seviyesinde bir-iki görüşme yapabiliriz. Bu arada AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları da bölgeye gelecekler. Hillary Clinton kesin şekilde bildirdi ki; Obama yönetimi bu işte ciddi ilerleme sağlanmasında çok isteklidir"' dedi.



Elmar Memmedyarov, Türkiye ile Ermenistan arasında ilan edilen 'Yol haritası'nda Dağlık Karabağ sorunu ile ilgili madde olup- olmamamasına ilişkin bir soruyu yanıtlarken, görüşmede bu konuyu müzakere etmediklerini belirterek, "Bunu Türkiye diplomatlarından sormak lazım'' diye konuştu. Azerbaycan Dışişleri Bakanı, Dağlık Karabağ sorununun çözümü ile ilgili görüşmelerin Türkiye-Ermenistan yakınlaşması ile paralel gittiğini ve Hillary Clinton'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü kesin olarak desteklediğini vurguladı.



ABD Dışişleri Bakanı ile enerjinin yanı sıra bölgesel konuları da konuştuklarını söyleyen Memmedyarov, Gürcistan'da dün kalkışılan askeri ayaklanmanın Clinton'da büyük bir rahatsızlık yarattığını söyledi.

