Obama yönetimi Hamas ile iletişim kuracak

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralacak Barack Obama yönetiminin, George Bush'un Hamas'ı izole etme doktrininden vazgeçeceği ve örgütle doğrudan olmasa da bir iletişim kanalı kuracağı iddia edildi.



İngiliz The Guardian gazetesinin Obama'nın geçiş ekibine yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Amerikan haber alma teşkilatları aracılığıyla Hamas ile temas kurma hareketi, Bush yönetiminin, ABD Dışişleri Bakanlığının terörist örgüt olarak tanımladığı ve 2006'da Kongrenin Amerikan mali yardımı yapılmasını yasakladığı Hamas örgütüyle tüm ilişkileri kesme politikasının tamamen sonu anlamına geliyor.



Barack Obama'nın ilk başlarda Hamas'la doğrudan diplomatik müzakereyi onaylamadığını, ancak temasların danışmanları aracılığıyla en düşük seviyede veya gizli biçimde yapılmasının öngörüldüğünü yazan gazete, Washington'da Hamas'ı izole etme politikasının yapıcı olmadığına dair giderek artan bir teşhis bulunduğunu ileri sürdü.



İngiliz gazetesi, Hamas ile Amerikan istihbarat birimleri arasında kurulacak temasları, ABD'nin Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile 1970'lerde başlattığı gizli sürece benzeyen bir deneme gidişatına benzeterek, İsrail'in bu temaslardan uzun süre haberi bulunmadığını da anımsattı.

İki Bush yönetiminde de çalışan ve birçok haber kuruluşu tarafından bu hafta içinde Obama'nın Orta Doğu özel temsilcisi seçtiği belirtilen deneyimli diplomat Richard Haass'ın da Hamas ile kurulacak düşük seviyeli temasları, ateşkesin kalıcı olmasını ve El Fetih ile Hamas arasında uzlaşmayı sağlayabileceği gerekçesiyle desteklediğini yazan gazete, Obama yönetiminin dış

politika rolünü belirleyici unsurlardan bir diğerinin de, yeni başkanın, Bush yönetiminin Hamas'ı izole edici ve geri tepen doktrinini sürdürmemesi olduğu değerlendirmesinde bulundu.