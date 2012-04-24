Diaspora Obama'yı 'ihanet'le suçladı

ABD Başkanı Barack Obama'nın, Ermenilerin 1915 yılı olaylarını anma günü olarak seçtiği 24 Nisan açıklamasında, geçtiğimiz yıl olduğu gibi "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullanması diasporayı kızdırdı. Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), Obama'yı ihanetle suçladı.

Obama'yı, "Ermeni soykırımı"nı tanıma yönündeki sözüne "ihanet" etmekle suçlayan ANCA, "Obama'nın yine üstü kapalı bir dil kullandığını ve söz jimnastiği yaptığı"nı savundu.

Açıklamada ayrıca, "Obama, bugün Türkiye'ye teslimiyetini tamamladı" ifadesi kullanıldı.

Obama yine 'meds yeghern' dedi

ABD Başkanı Barack Obama, Ermenilerin 1915 yılı olaylarını anma günü olarak seçtiği 24 Nisan açıklamasında, geçtiğimiz yıl olduğu gibi "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Barack Obama 1915 olaylarının 97.yılında yazılı bir açıklama yayınladı. Obama 24 nisan açıklamasında geçtiğimiz yılki sözlerini değiştirmedi.

Obama, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün, 20. yüzyılın en kötü mezalimlerinden biri olan Meds Yeghern'i (Büyük Felaket) anıyoruz. Bunu yaparak, Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerinde acımasızca katledilen ya da ölüm yürüyüşüne zorlanan 1.5 milyon Ermeninin anısını onurlandırıyoruz. Biz, 97 yıl önce kelimelerle tarif edilemez acıları dile getirirken, dünya genelinde ve Amerika'da aynısını yapan milyonlara katılıyoruz. Söz ve eylemlerimiz yoluyla yükümlülüğümüz, ölenlerin hatıralarının ateşini parlak tutmak ve tarihin bu kara fasıllarının bir daha asla tekrarlanmamasını sağlanmak yönünde.

1915 yılında neler olduğuna dair kendi görüşlerimi tutarlı şekilde ifade ettim. Buna dair görüşüm değişmedi. Gerçeklerin tam, samimi ve adil biçimde kabul edilmesi hepimizin çıkarına. Geleceğe ilerlemek, geçmişin gerçekleriyle hesaplaşmadan yapılamaz. ABD, bunu tarihimizde birçok kez yaptı ve bunu yaptığımız için daha güçlü olduğumuza inanıyorum. Bazı bireyler zaten ileriye dönük bu cesur adımı attılar. Bu yolu seçen Ermeni ve Türkleri kutluyoruz ve birçoğunun daha benimkinin yanı sıra hükümetlerinin desteğini alarak bu yolu seçeceğini umuyoruz.

'Ermenilerle yan yana duruyoruz'

Hayatlarını kaybedenler tekrar geri dönemeyecek olsa da Ermeni halkının mirası zaferlerinden biri. Sizin inancınız, cesaretiniz ve gücünüz dünya genelinde canlı topluluklar oluşturarak hayatta kalmanızı ve zenginleşmenizi sağladı. Yılmadan, mirasınızı nesilden nesile geçirerek korudunuz. Ermeni-Amerikalılar, ABD'nin canlılığına birçok katkıda bulunurken, Ermenistan'ın da demokratik, barışçıl ve zengin bir geleceği için çok önemli yatırımlar yaptı. ABD, bıraktığınız mirastan gurur duyuyor ve sizin katkılarınız yaklaşık bir yüzyıl önce anlamsızca acı çeken ve hayatını kaybedenlerin anılarını onurlandırıyor. Bu önemli anma gününde, Meds Yeghern'in (Büyük Felaket) karanlığını hatırlama ve Ermeni halkına daha parlak bir gelecek sunulmasına bağlılık göstermede tüm Ermenilerle yan yana duruyoruz."

ABD Başkanı Obama, 2011'de olduğu gibi bu yılda "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandı. Barack Obama başkanlık koltuğuna oturmadan önce 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirmişti.

Diasporadan 'soykırımı' tanı gösterisi

ABD Başkanı Barack Obama'nın "24 Nisan" açıklaması öncesinde ABD'deki Ermeni diasporası Beyaz Saray önünde protesto gösterisi düzenleyerek, "soykırım"ın tanınmasını istedi.

Davutoğlu: 24 Nisan'a önem atfetmek doğru değil

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise Obama'nın açıklamasıyla ilgili bir soru üzerine, "Gün olarak 23 Nisan ile 24 Nisan arasında bizim için bir fark yok. 24 Nisan'a bu kadar önem atfetmeniz doğru değil. Yarın da 25 Nisan, kutlu olsun" dedi.