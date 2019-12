-Obama yine halktan yardım istedi WASHINGTON (A.A) - 13.08.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, ekonomiyle ilgili yeni adımlarda Kongre ile yaşanan sorunlar karşısında Amerikalılardan yardım isteyerek, "ekonominin büyümesi ve işsizlik gibi konularda atılacak adımlarda Kongre'nin particilik yapmaktan çok ülkenin geleceği için uzlaşıya gitmesini istiyorlarsa, bundan Kongre üyelerini haberdar etmelerini" istedi. Obama, yaptığı haftalık halka seslenişinde sorunların çözümünde çareyi yine Amerikan halkından yardım istemekte buldu. ABD'nin dünyada hala yeni fikirlere, girişimciliğe öncülük eden ülke olmaya devam ettiğini ama bazı güç ekonomik zorluklarla da karşı karşıya olduklarını belirten Obama, birçok Amerikalı'nın hala zor durumda yaşadığını ve çok uzun zamandır işsiz kaldığını söyledi. Bu insanların iş hayatına dönmesi ve maaşlarının artmasının kendilerinin birinci önceliği olduğunu ifade eden Obama, ancak son zamanlarda Washington'dan, "ekonominin büyümesine dönük çabalarını engelleyen ve kamuoyu güveninin altını kazan bir partizanlık ve önü tıkamaya yönelik karşılık" aldıklarını kaydetti. Obama, "Ülkemizle ilgili hiçbir şey yanlış değil ama siyasetimizle ilgili birşeyler yanlış ve gidermemiz gereken bu" dedi. -"Yeni öneriler getireceğim"- Ekonominin büyümesi, Amerikalıların daha fazla para kazanması ve işsizlerin çalışma hayatına dönebilmesi için Kongre'nin yapabileceği şeyler olduğuna dikkati çeken Obama, orta sınıf vatandaşın cebine 1000 doları geri döndürecek sigorta primleri kesintisinin uzatılması, istihdam için adımların atılması, girişimcilerin önünü açacak patent işlemlerindeki bürokratik engellerinin azaltılması, dünyada Amerikan mallarının daha fazla satmalarını sağlayacak ticaret anlaşmalarının tamamlanması ve Irak ve Afganistan'dan dönen askerlerle iş dünyasının iletişim kurarak yeteneklerinden yararlanması çağrısında bulundu. Obama, "Tüm bunlar şu anda yapabileceğimiz şeyler. Bunları yapalım. Önümüzdeki haftalarda iş dünyasına daha fazla istihdam yaratmada yardım eden daha fazla öneriler ortaya koyacağım ve iş isteyen her Amerikalı bir tane bulana kadar da durmayacağım" diye konuştu. -"Hayal kırıklığına uğramakta haklısınız"- Kongre'de bazılarının, Amerika'nın kazanmasından çok kendi karşıtlarının kaybettiğini görmeyi tercih ettiğini ve artık seçimlere dönük yapılan bu partizanca davranışların engellemesinden kurtulmak gerektiğini ifade eden Obama, Amerikan halkına şöyle seslendi: "Hayal kırıklığına uğramakta haklısınız, çünkü daha fazlasını hak ediyorsunuz. Kongre üyeleri şu an kendi bölgelerindeki evlerindeler. İster Demokrat veya Cumhuriyetçi olun, ister her iki partiden de hoşlanmayın, eğer bana katılıyorsanız, bundan onları haberdar edin. Eğer Kongre üyelerinin ekonomimize yardım edecek askıdaki tasarıyı geçirmesini istiyorsanız, bunu onlara söyleyin. Eğer skorların problemleri çözmekten daha önemli olduğu bir siyaseti kabul etmeyi reddediyorsanız ve eğer ülkeyi partiden, çocuklarımızın çıkarlarını kendimizinden daha öne koyma zamanı geldiğine inanıyorsanız, bunlardan onları haberdar edin ve böylece belki Kongre üyeleri, Washington'a uzlaşıya, daha fazla istihdam yaratmaya, mali durumu yola koymaya hazır geri döneceklerdir, sizin onlardan yapmalarını istediğiniz şeyi yapmaya hazır döneceklerdir." Tüm bu sorunların bir gecede aşılamayacağını ve zaman alacağını belirten Obama, ancak eyleme geçmemek için de hiçbir mazeretin bulunmadığını dile getirdi. Obama, Amerika'nın "bölünmüş bir yönetime oy verdiği ama işlevsiz bir yönetime oy vermediği" sözünü tekrarlayarak, "fırtınadan aydınlık günlere gideceklerine inanabilecekleri her nedenin bulunduğunu" sözlerine ekledi.