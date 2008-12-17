Obama 'yılın adamı' oldu

ABD'nin 44. başkanı seçilen Barack Obama, bu karanlık döneminde gelecek için gösterdiği hırs ve Amerikalılara umut verme yeteneği dolayısıyla, Time dergisi tarafından "yılın en önemli şahsiyeti" seçildi.



Kapağında Obama'nın bir çizim portresine yer veren Time dergisi, "ABD'nin gördüğü en çılgın seçimlerden birinde, tecrübesizliğine, komik ismine, siyaseten kurumsallaşmış iki adaya ve ırk ayrımına yenilmeyerek ABD'nin 44'üncü başkanı oldu" dedi.



Derginin sıralamasında sıkıntıdaki banka ve finansal kuruluşların 700 milyar doları bulan batık kredilerinin devlet tarafından üstlenilmesini öngören kurtarma paketini hazırlayan ABD Hazine Bakanı Henry Paulson ikinci oldu.



Paulson'ı Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy izledi.



ABD'deki başkanlık seçiminde cumhuriyetçi partinin başkan yardımcısı adayı olan Alaska Valisi Sarah Palin 4., Pekin Olimpiyatlarının açılış ve kapanış törenlerine imza atan Çinli yönetmen Zhang Yimou ise 5. oldu.



Geçen yıl Time kapağında yılın adamı olarak yer alan isim, eski Rusya Devlet Başkanı olan, şimdiki Rusya Başbakanı Vladimir Putin'di.