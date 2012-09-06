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Dünya

Obama resmen başkan adayı

Obama'nın partisinden yeniden başkan adayı olarak seçilmesi delegeler tarafından oylandı

06 Eylül 2012 12:03

ABD Başkanı Barack Obama, partisi tarafından Kasım'daki başkanlık seçimleri için resmi olarak yeniden başkan adayı ilan edildi.

Demokrat Parti'nin North Carolina eyaletinin Charlotte kentinde yapılan ulusal kurultay devam ediyor.

Kurultay'da, Obama'nın partisinden yeniden başkan adayı olarak seçilmesi delegeler tarafından oylandı.

Oylamadan önce Obama'nın adaylığını, eski ABD Başkanı Bill Clinton açıkladı.

Clinton, Obama'yı aday gösterirken onu, dışarıdan "soğuk", içeriden ise "yüreği Amerika için yanan bir adam" olarak tanımladı.

Daha sonra parti delegelerinin tamamı, Obama'nın adaylığını onaylayarak resmen ilan etti.

Obama'nın yeniden aday gösterilmesi formalite niteliği taşıyor, çünkü ön seçimlerde partiden Obama'ya rakip hiçbir aday çıkmamıştı.

 

Bill Clinton'dan çarpıcı konuşma

 

ABD'nin eski başkanlarından Bill Clinton, Demokratik Parti'nin Ulusal Kurultayı'nda, Obama'ya desteğini çok net biçimde ortaya koyan bir konuşma yaptı. Clinton'ın 48 dakika süren ve seyircileri defalarca coşkuyla ayağa kaldıran konuşması, siyasi hayatının en etkili konuşmalarından biri şeklinde yorumlandı.

Clinton, "Eğer, kazanan her şeyi alsın, kalanlar kendi başının çaresine baksın şeklinde bir ülke istiyorsanız, Cumhuriyetçilere oy vermelisiniz. Eğer, herkesin eşit fırsat ve sorumluluklara sahip olduğu, herkesin birbiri için var olduğu bir topluma sahip bir Amerika istiyorsanız, Obama ve Biden'a oy vermelisiniz dedi.

Amerikan halkının hala çok büyük sempati duyduğu, başkanlığı döneminde Amerikan tarihindeki en uzun süreli ekonomik büyümeye imza atan Clinton'ın, başı en fazla ekonomiyle dertte olan Obama'ya ve onun ekonomi yönetimine desteği, bağımsızlar ve kararsızların oylarını çekmek açısından Obama için ciddi önem taşıyordu.

Bunun yanında, beyaz Amerikalılar arasında istediği popülerliği yakalayamayan Obama için, bu kesimde çok popüler olan Clinton'ın konuşması ayrıca önem taşıyordu. En çok merak edilen konu ise Clinton'un özellikle hangi konulardan bahsedeceğiydi.

Clinton, kendisinden beklenildiği gibi ekonomi merkezli konuştu ama konuşmasında Obama'nın sosyal konular hakkında attığı her adıma da tek tek değindi, doğrudan orta sınıfa mesajlar gönderdi. Konuşmasında Clinton, 2008 yılındaki Demokrat Parti ön seçimlerinde eşi Hillary Clinton'ın da yarışması nedeniyle o dönemde cephe aldığı Obama'ya, bu sefer belki de en çok ihtiyaç duyduğu anda en kritik desteği sağladı.

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