Obama yarın 'Dışişleri Hillary'de' diyecek

ABD Başkanlığına seçilen Barack Obama'nın, başkan adaylığı yarışındaki demokrat rakibi Senatör Hillary Rodham Clinton'ı dışişleri bakanlığına getirdiğini bugün açıklayacağı bildirildi.



Adının açıklanmasını istemeyen demokrat yetkililer, Obama'nın, New York enatörü Clinton'ın dışişleri bakanlığını bugün Chicago'da düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklamayı planladığını belirtti.



ABD'nin eski başkanı Bill Clinton, eşi Hillary'nin bakanlık yolunu açabilmek için kendi vakfına katkıda bulunanların ismini açıklamayı, ayrıca Küresel Clinton Girişimi adlı vakfına yabancı hükümetlerden bağış almamayı kabul etmişti.

Ayrıca Bill Clinton bundan sonra vakıf adına yapacağı konuşma ve açıklamaları Beyaz Saray ile koordine ediceğinide açıklaması Hilary Clinton'nun dışişleri bakanı olması ihtimalini güçlendirdi