Obama: Wall Street’in ikramiyeleri utandırıcı

ABD Başkanı Barack Obama, finans merkezi Wall Street'teki yatırım ve finans şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin yıllık ikramiyelerinin "utandırıcı" olduğunu söyledi.



Obama, finans sektörüne halkın vergilerinden toplanan parayla destek verildiği kriz ortamında, şirket yöneticilerine geçen yıl toplam 18 milyar dolar tutarında ikramiye ödenmesini "sorumsuzluğun zirvesi" olarak tanımladı.



Şirket yöneticilerinin kar edeceği ve ikramiye alabileceği bir dönem yaşandığını, ancak şu anda bunun zamanı olmadığını söyleyen Obama, "Bu ayıptır. Bizden yardım isteyenlerin disiplinli ve sorumluluk duygusu içerisinde davranmalarını bekliyoruz" diye konuştu.



