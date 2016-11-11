Obama ve Trump Beyaz Saray'da bir araya geldi

ABD Başkanı Barack Obama, halefi Donald Trump’la Beyaz Saray’da yaptıkları görüşmeyi ‘mükemmel’ olarak nitelendirdi.

ABD’nin 44. ve 45. başkanları Barack Obama ve Donald Trump arasında Beyaz Saray’da gerçekleştirilen görüşme sona erdi. Trump’la Oval Ofis’te yaptıkları görüşmede birçok farklı başlığı ele aldıklarını kaydeden Obama, ‘mükemmel’ geçtiğini ifade ettiği görüşmeden cesaret aldığını kaydetti.



​Zorluklarla başa çıkmak için bir arada olmanın önemine dikkat çeken Obama, Trump’a, "Başarılı olman için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.



Trump: Obama’yla daha fazla toplantı yapmayı umuyorum

Beyaz Saray’daki görüşmenin planlanandan uzun sürdüğünü dile getiren Trump da, birlikte çalışmayı dört gözle beklediği Obama’yla daha fazla toplantı yapmayı umduğunu söyledi.



