T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Obama ve Putin'den telefon diplomasisi

ABD Başkanı Barack Obama ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi yaparak Suriye'deki çatışmaları değerlendirdi.

14 Şubat 2016 17:47


Kremlin'den yapılan açıklamaya göre iki lider Münih Güvenlik Konferansında alınan Suriye'deki çatışmaların sona erdirilmesi konusunda daha fazla çaba harcanması kararını "olumlu" olarak değerlendirdi. İki lider diplomatik kanallar ve diğer yapılar üzerinden kurulacak bir işbirliğiyle Münih'te varılan uzlaşmaları müzakere etme kararı aldı.

Suriye temas grubu geçen perşembe akşamı bir hafta içinde Suriye'de ateşkes sağlanmasını kararlaştırmıştı.

Batı, Suriye'de rejim güçlerini destekleyen Rusya'yı, yaptığı hava saldırılarıyla ılımlı muhaliflere de saldırmakla suçluyor.

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ise bugün katıldığı bir söyleşide Suriye lideri Beşar Esad'ı savundu. Euronews haber kanalına konuşan Medvedev "Beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz ama devlet başkanı o" diye konuştu. Medvedev, Esad'ın koltuğundan indirilmesinin Ortadoğu'daki birçok ülkede daha önce yaşandığı gibi kaosa neden olacağını belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD Başkanı Barack ObamaRusya Devlet Başkanı Vladimir PutinSuriyeMünih Güvenlik KonferansındaMünihRusyaBaşbakanı Dimitri MedvedevBeşar EsadMedvedevEsadOrtadoğuWelle Türkçe DW/AFP/BW/TY

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24