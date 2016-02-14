Obama ve Putin'den telefon diplomasisi



Kremlin'den yapılan açıklamaya göre iki lider Münih Güvenlik Konferansında alınan Suriye'deki çatışmaların sona erdirilmesi konusunda daha fazla çaba harcanması kararını "olumlu" olarak değerlendirdi. İki lider diplomatik kanallar ve diğer yapılar üzerinden kurulacak bir işbirliğiyle Münih'te varılan uzlaşmaları müzakere etme kararı aldı.

Suriye temas grubu geçen perşembe akşamı bir hafta içinde Suriye'de ateşkes sağlanmasını kararlaştırmıştı.

Batı, Suriye'de rejim güçlerini destekleyen Rusya'yı, yaptığı hava saldırılarıyla ılımlı muhaliflere de saldırmakla suçluyor.

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ise bugün katıldığı bir söyleşide Suriye lideri Beşar Esad'ı savundu. Euronews haber kanalına konuşan Medvedev "Beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz ama devlet başkanı o" diye konuştu. Medvedev, Esad'ın koltuğundan indirilmesinin Ortadoğu'daki birçok ülkede daha önce yaşandığı gibi kaosa neden olacağını belirtti.