-Obama ve Merkel'den küresel ekonomiye destek sözü WASHINGTON (A.A) - 28.08.2011 - ABD Başkanı Barack Obama ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, küresel ekonomideki gelişmeleri ve Avro Bölgesinin borç krizini görüştüler. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Obama ve Merkel'in dün telefonda yaptıkları görüşmede küresel düzlemde finansal piyasalarda son zamanlarda ortaya çıkan dalgalanmayı değerlendirdiği, küresel ekonominin desteklenmesi için hareket geçme sözü verdiği belirtildi. Açıklamada, ''İki lider, mevcut ekonomik güçlüklerin üstesinden gelmek, küresel ekonomideki büyümeyi ve istihdamı desteklemek için G-20 dahil birlikte yürütülen icraatın önemi konusunda uzlaştılar'' denildi.