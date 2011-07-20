-OBAMA VE MERKEL "BORÇ KRİZİNİ" GÖRÜŞTÜ WASHINGTON (A.A) - 19.07.2011 - ABD Başkanı Barack Obama ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bir telefon görüşmesi yaparak, avro bölgesi borç krizini ele aldıkları açıklandı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, her iki liderin, "konuya etkili bir çözüm bulunmasının, dünya ekonomisi açısından önemli olduğu" konusunda mutabık oldukları kaydedildi. Açıklamada, "(Obama ve Merkel), krizin etkili bir çözüm bulunacak biçimde ele alınmasının, hem Avrupa'daki ekonomik iyileşmenin sürdürülebilirliği hem de küresel ekonomi açısından önemli olduğu konusunda mutabık kaldı" denildi.