Obama ve Medvedev buluşuyor

Rusya lideri Medvedev ve ABD’de başkan seçilen Obama’nın yakında bir araya gelmeye hazırlanıyor.



Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev ve ABD’nin yeni başkanı Barack Obama’nın yaptıkları telefon görüşmesinde yakında bir görüşme düzenlenmesinin gerekliliğini dile getirdiklerini açıkladı. Kremlin’in açıklamasında görüşmenin tarihi belirtilmedi.





Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Obama’nın seçilmesinden sonra verdiği demeçte Medvedev ve Obama’nın 15 Kasım’da Washington’da düzenlenecek G-20 ülkeleri zirve toplantısında görüşebileceklerini söylemişti.

