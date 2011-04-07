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Dünya

OBAMA VE KARZAİ, KURANI KERİM YAKILMASINI KINADI WASHINGTON (A.A)

07 Nisan 2011 01:22

-OBAMA VE KARZAİ, KURANI KERİM YAKILMASINI KINADI WASHINGTON (A.A) - 06.04.2011 - ABD Başkanı Barack Obama ve Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, ABD'de bir din adamının Kuran-ı Kerim yakmasını kınadı.  Obama ve Karzai görüntülü bağlantıyla bugün 1 saatlik bir görüşme yaptı. Görüşmede Afganistan'da güvenliğin ABD ve NATO güçlerinden Afgan güçlerine devredilmesi dahil çeşitli konular üzerinde duruldu.  Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre iki lider, Afganistan'da bir geçiş dönemi sonunda istikrarlı bir barış döneminin oluşturulmasının önemini de vurguladı.   

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