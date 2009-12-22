Obama ve eşi domuz gribi aşısı oldu

ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama da domuz gribi aşısı oldular.

Barack Obama, önceki gün, ''eşi ve kendisinin henüz yeni aşı olduklarını'' belirtirken, daha sonra açıklama yapan bir Beyaz Saray yetkilisi, ''Başkan Obama'nın pazar günü, eşinin ise birkaç gün önce aşı olduğunu'' söyledi.

Aşının güvenli olduğunu belirterek, herkese aşı olma çağrısında bulunan Obama, riskli gruplardan sonra aşı uygulamasının artık herkes için yapılabildiğini bildirdi.

Kızları Malia (11) ve Sasha'nın (8) ekim ayında, uygulamanın ilk başladığı dönemde aşı olduklarını dile getiren Obama, kızlarının sağlık durumunun şu anda iyi olduğunu kaydetti.

Obama, ''yaşamındaki en önemli iki insan olan kızları için doğrusunu yaptığını, insanların da bunu anlaması ve kendi çocukları için (aşı yaptırarak) doğru olanı yapmalarının önemli olduğunu'' dile getirdi.