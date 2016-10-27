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Dünya
BBC Türkçe

Obama ve Erdoğan IŞİD'le mücadeleyi görüştü

Cumhurbaşkanlığı: ABD Başkanı Obama'yla, Kuzey Irak'ta PKK'ya müsaade edilmemesi gerektiği hususunda mutabık kalınmıştır

27 Ekim 2016 07:45

ABD Başkanı Barack Obama ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde telefonla bir görüşme yaptı. Cumhurbaşkanlığı'ndan ve Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalarda, görüşmede, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile mücadele konusunda önümüzdeki dönemde atılacak adımların ele alındığı ifade edildi. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama, Kuzey Irak'ta PKK'nın barınmasına müsaade edilmemesi gerektiği hususunda da mutabık kalmışlardır" dendi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, iki liderin IŞİD'e yönelik baskıların devam etmesi gerektiğini vurguladıkları belirtildi. Açıklamaya göre, Erdoğan, sadece IŞİD değil, PKK ile de mücadele edilmesi gerektiğini aktardı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama, Kuzey Irak'ta PKK'nın barınmasına müsaade edilmemesi gerektiği hususunda da mutabık kalmışlardır" dendi.

Beyaz Saray da görüşmeyle ilgili benzer bir açıklama yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Obama'nın Türkiye ile Irak arasında Türkiye'nin IŞİD'le mücadelede "uygun seviyede ve biçimde" katılması için yürütülen diyalog sürecinden de memnuniyet duyduğunu aktardığı belirtildi.

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