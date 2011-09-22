-Obama ve Erdoğan Essad rejimi konusunda mutabık NEW YORK (A.A) - 21.09.2011 - Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa Kıdemli Direktörü Elizabeth Sherwood-Randall, Türkiye ile ABD'nin, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad rejimi üzerinde baskının artırılması gerektiği noktasındaki değerlendirmelerinin birbiriyle örtüştüğünü söyledi. Sherwood-Randall, ABD Başkanı Barack Obama ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan arasında dün yapılan görüşmeye dair gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmede gündeme gelen konulardan birinin de Suriye olduğunu ifade ederek, "Suriye'deki duruma dair değerlendirmelerimiz birbiriyle örtüşüyor" diye konuştu. Obama ve Erdoğan'ın, Suriye halkının isteklerine yanıt veren bir neticenin ortaya çıkması için Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad rejimi üzerinde baskının artırılması ihtiyacı üzerinde konuştuklarını belirten Sherwood-Randall, iki liderin Suriye konusunda birkaç aydır yakın istişare içinde olduklarına işaret ederek, "Görüşlerinin birbiriyle örtüşüyor olması çok önemli" dedi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Ben Rhodes da, "ABD yönetimi, Türkiye'nin, Suriye hükümetini kendi vatandaşlarını öldürmemeye ikna etmede gerekli tüm adımları attığından tatminkar mı?" şeklindeki bir soru üzerine, "Türk hükümetinin, Suriye'deki durumla ilgili olarak tam da bu mesajın iletilmesinde çok önemli bir ortak olduğuna inanıyoruz" dedi. Obama ve Erdoğan'ın üzerinde bir süredir konuştuğu hususun, Esad rejimi konusunda sabırlarının artık tükenmekte olduğu noktasında olduğunu kaydeden Rhodes, şunları belirtti: "Bugün dikkate değer olan husus, iki liderin, Esad rejiminin halkına kötülük ettiği ve rejim üzerindeki baskının artırılmasının gerektiği fikri üzerindeki görüşlerinin örtüşmesiydi. Türkiye son günlerde çok açık mesajlar verdi. Başbakan Erdoğan'ın, Kuzey Afrika ülkelerini ziyaretinde de bu konuda çok güçlü mesajlar verdiğini ve birlikte Esad rejimi üzerindeki baskıyı artırabilmenin yollarını aramaya hazır olduğunu düşünüyorum." -İsrail- Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa Kıdemli Direktörü Sherwood-Randall, Obama'nın, Erdoğan ile görüşmesinde, Türkiye-İsrail ilişkilerinde yaşanan gelişmeleri de gündeme getirdiğini bildirdi. Obama'nın, Türkiye ile İsrail arasındaki gerginliğe çözüm bulunması arzusunu dile getirdiğini ve iki ülkeye de bu yönde çalışma sergilemeleri çağrısında bulunduğunu kaydeden Sherwood-Randall, Obama'nın, bölgede gerginliklerin azaltılmasının öneminin altını çizdiğini aktardı. Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Rhodes da, Obama'nın görüşmede, ABD'nin Türkiye-İsrail ilişkilerini düzelmesine olan desteğini dile getirdiğini kaydederek, bu ilişkilerin düzelmesinin hem iki ülkenin, hem de uluslararası toplumun çıkarına olduğunu, Türkiye'ye de İsrail'le de sürekli olarak bu mesajı verdiklerini söyledi. Rhodes, "İki ülke de ABD'nin çok önemli müttefikleri ve aralarındaki ilişkiler bölgenin istikrarı açısından önemli. Yakın vadede, bölgedeki gerilimleri düşürücü adımlar atılmasının çok önemli olduğuna inanıyoruz" dedi. Rhodes, Obama'nın görüşmede Erdoğan'a, Türkiye-İsrail gerginliğini düşürecek adımlar atılması ihtiyacını vurguladığını belirtti.