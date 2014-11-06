Obama ve Cumhuriyetçilerden birlikte çalışma sözü

ABD Senatosu'nun Cumhuriyetçi lideri Mitch McConnell ve Başkan Barack Obama, 'seçmenleri usandıran siyasi tıkanıklığı aşmak için' birlikte çalışma sözü verdi.

Salı günü yapılan ara seçimlerde büyük başarı elde eden Cumhuriyetçiler, Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu ele geçirdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Senato çoğunluk liderliğini üstlenecek olan Mitch McConnell, etkisiz durumdaki Senato'yu çalıştırıp yasaları geçireceklerini söyledi.

Obama da kalan iki yıllık görev süresini "mümkün olduğu kadar verimli hale getirmek için yeni Kongre'yle birlikte çalışmayı arzu ettiğini" belirtti.

Seçim kampanyasına Kongre ve Başkan'ın birlikte çalışamamasından duyulan rahatsızlık damgasını vurmuştu.

Obama değişim için oy kullanan seçmenlere 'Mesajınızı aldım" dedi.

Barack Obama Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, başkan olarak sistemin işlemesini sağlama sorumluluğu bulunduğunu söyledi ve "Kesinlikle birlikte çalışmanın yollarını bulabiliriz. Artık işlerimizi yoluna koyma zamanı" dedi.

Başkan Obama açıklamasında seçim sonrasına ertelediği, sınır dışı edilecek kaçak göçmenlerin sayısının azaltılması ve sınır güvenliğinin artırılması gibi konularda kendi başına harekete geçeceği uyarısında bulundu.

Obama Cuma günü Beyaz Saray'da Demokrat ve Cumhuriyetçi liderlerle bir araya gelecek.

'Senato yıllardır hiçbir şey yapmıyor'

Mitch McConnell da açıklamasında Senato'yu daha etkili hale getirecekleri vaadinde bulundu, "Senatı son birkaç yıldır hiçbir şey yapmıyor. İşimize geri döneceğiz ve yasa çıkaracağız" dedi.

Ara seçimler, 100 üyeli Senato'nun üçte biri ve 435 üyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı için yapıldı.

36 eyalette de yeni valiler için oy kullanıldı.

Seçim kampanyası sırasında Cumhuriyetçiler, seçmenlerin Obama'dan duydukları tatminsizliğe odaklandılar ve bu seçimin Başkan için bir referandum olduğunu söylediler.

İlk sonuçlara göre, Senato'ya 52 Cumhuriyet'in seçildiği kesinleşti. Bazı eyaletlerde oy sayımı devam ediyor. Ancak Cumhuriyetçilerin en az bir üyelik daha kazanması bekleniyor.