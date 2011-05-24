-OBAMA VE CAMERON'DAN MASA TENİSİ ŞOVU LONDRA (A.A) - 24.05.2011 - ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, İngiltere'deki resmi ziyaretlerine devam ediyor. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in davetlisi olarak dün akşam Londra'ya gelen Obama çifti, bu sabah resmi törenle karşılandı ve Kraliyet ailesi mensuplarıyla bir araya geldi. Buckingham Sarayı'ndaki öğle yemeğinin ardından, Westminster Kilisesi'ne giden ABD Başkanı ve eşi, burada meçhul asker anıtına çelenk bıraktı ve kiliseyi gezdi. Obama, yarın İngiltere Başbakanı David Cameron ve diğer hükümet yetkilileriyle yapacağı görüşmeden önce bugün Başbakanlığa da gitti. Obama çiftini, "Number 10" kapısında Başbakan David Cameron ve eşi Samantha Cameron karşıladı. ABD Başkanı ve İngiltere Başbakanı buradaki görüşmenin ardından birlikte, Güney Londra'da bir okulu ziyaret ettiler. Obama ve Cameron'ın, okuldaki öğrencilerle masa tenisi oynaması renkli görüntülere sahne oldu. Obama'nın Londra ziyareti kimi zaman protestolara da yol açtı. Özellikle savaş karşıtı gruplar, Obama çiftinin konakladığı Buckingham Sarayı önünde protesto gösterisi düzenliyor. Grup "Libya'ya özgürlük", "Askerlerimiz Afganistan'dan dönsün" yazılı çeşitli pankartlar taşıyor ve sloganlar atıyor. Barack Obama'nın bu akşam Kraliçe'nin onuruna vereceği resmi yemeğe katılması, yarınsa Başbakan Cameron, Başbakan Yardımcısı Nick Clegg, muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Ed Miliband ile görüşmesi, ayrıca İngiliz parlamenterlere seslenmesi bekleniyor. ABD Başkanı Barack Obama ve eşinin perşembe sabahı İngiltere'den ayrılması öngörülüyor.