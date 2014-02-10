'Obama ve Beyonce aşk yaşıyor' iddiası

Fransız magazin muhabiri Pascal Rostain ''Başkan Barack Obama ile Beyonce arasında bir ilişki olduğunu söylemek, basının uydurması olamaz'' dedi.

Fransız paparazi Pascal Rostain, bugün EUrope 1 kanalında katıldığı bir programda, yarın Amerikan Washington Post gazetesinin büyük bir dedikoduyu ortaya çıkaracağını söyledi ve şu cümleleri kurdu:

"Biliyor musunuz şu sıralarda ABD'de çok büyük bir şey oluyor. Bu, yarınki Washington Post gazetesinde de çıkacak, Başkan Barack Obama ile Beyonce arasında bir ilişki olduğunu söylemek, basının uydurması olamaz."

Pascal Rostain daha önce de bu dedikodularla ilgili yorum yapmış ve "İlk başlarda Obama çiftinin basında daha az fotoğrafları çıkar oldu veya daha mesafeli fotoğraflar vermeye başladılar, daha sonra Beyonce dedikoduları geldi. Geçmişteki Marilyn Monroe veya Monica Lewinsky dedikodularını unutmamak lazım. Dünyanın en büyük gücünün lideri olabilirsiniz ama neticede insansınız" diye konuşmuştu. Pascal Rostain, Obama'nın durumunu, yasak aşk yaşadığı ortaya çıkan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın durumuyla da kıyasladı.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da Obama çiftinin arasının kötü olduğu ve boşanmanın eşiğinde oldukları iddia edilmişti.

İkinci dönem başkanlığa seçildikten sonra Obama için 21 Ocak 2013'te düzenlenen yemin töreninde sahnede milli marşı söyleyen Beyonce olmuştu.