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Dünya

Obama, uzay mekiğindeki astronotlarla görüştü

21 Mayıs 2009 10:25

ABD Başkanı Barack Obama, Hubble uzay teleskobunun onarımı için yörüngeye gönderilen uzay mekiği Atlantis'teki astronotlarla Oval Ofis'ten telefonla görüştü.

Obama astronotlara, keşif ve araştırmaya adanmışlığın, taahhüdün örneği olduklarını, bu özelliklerin de ülkeyi her zaman güçlü yaptığını söyledi.

Florida'daki Cape Canaveral'dan 10 gün önce fırlatılan Atlantis'teki astronotlar, mekik Hubble'a kenetlendikten sonra yaptıkları 5 uzay yürüyüşünde yaklaşık 36 saat çalışarak, teleskobu onarma çalışmalarını önceki gün tamamlamıştı.

Uzay mekiği Atlantis'in, hava koşullarının izin vermesi durumunda 7 kişilik mürettebatıyla yarın Cape Canaveral'a dönmesi planlanıyor.

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