Obama uzatınca fenalık geldi

Sağlık reformuyla ilgili basın toplantısına, sisteme kayıt yaptıran bir grup Amerikalı'yı alarak çıkan ABD Başkanı Barack Obama, konuşmayı uzatınca bir katılımcı fenalaştı. Obama da olaya espriye yaklaştı.

Konuşma sırasında Obama'nın arkasında sağlık sistemine kaydedilmiş bir grup Amerikan vatandaşı da hazır bulundu.

Ancak konuşma yaklaşık yarım saati bulunca, Obama’nın hemen ardında yer alan bir kadının fenalaştığı görüldü. Kadın, sendelemeye başladı ve tam bayılmak üzereyken diğerlerinin müdahalesiyle ayakta kalabildi.

O sırada, kadına yardım etmek için hemen konuşmasına ara veren Obama, "İyisiniz, buradayım, tuttum

sizi. İyisiniz" dedi ve ardından da "Çok uzun konuştuğumda böyle şeyler oluyor" diye espri yaptı.

'Kimse benden daha öfkeli değil'

Öte yandan Obama, sağlık reformu kapsamındaki sigortalara başvurmak için kullanılan internet sitesine erişimde yaşanan zorluklarla ilgili olarak, "Hiç kimse, (internet sitesinin olması gerektiği gibi çalışmaması nedeniyle) benden daha fazla hayal kırıklığına uğramış, benden daha öfkeli değil. Bu sorunların hiçbir gerekçesi yok ama düzeltmek için üzerinde çalışılıyor. Tüm sorunların giderileceğine eminiz" dedi.

Obama, internet sitesi üzerinde başvuruda bulunanlardan bazıları zorluklar yaşasa da kayıt yaptırabilenlerin neticeden çok etkilendiğini, başvuruların telefon yoluyla ya da belirli merkezlerde yüz yüze olarak da yapılabileceğini kaydetti.

Ayrıca, internet sitesindeki teknik sorunların, sağlık reformu yasasında daha geniş kapsamlı aksaklıkların bir göstergesi olmadığını vurguladı.