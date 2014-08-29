Obama: Ukrayna'daki savaşın sorumlusu Rusya

ABD Başkanı Barack Obama Ukrayna'nın doğusundaki savaştan Rusya'nın sorumlu olduğunu söyledi.

Obama çarpışmaların Ukrayna'nın içindeki bir isyandan değil, Rusya'nın "derin müdahalesi"nden kaynaklandığını savundu.

ABD Başkanı Rus birliklerini Ukrayna topraklarında gösteren yeni uydu görüntülerinin Moskova'nın Ukrayna'daki 'rolünün tüm dünya tarafından görülmesini sağladığını' belirtti.

Moskova NATO'nun 1000 kadar Rus askerinin Ukraynalı ayrılıkçıların saflarında savaştığı iddiasını reddediyor ve Kiev'in kendi halkına saldırdığını söylüyor.

NATO krizi görüşmek için bugün olağanüstü toplanacak.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Ukrayna'daki kriz için olağanüstü toplandı.

'Rusya'dan Kırım'a koridor'

Rusya yanlısı ayrılıkçılar, birkaç gün önce güneydoğudaki liman kenti Novoazovsk'i ele geçirerek savaşta yeni bir cephe açmıştı.

Bu gelişme, bazı Batılı ülkeler arasında Moskova'nın Rusya ile Kırım arasında karadan bir koridor oluşturmak istediği endişesine yol açmıştı.

Rusya, Ukrayna sınırları içindeki Kırım'ı Mart'ta ilhak etmişti.

Obama Ukrayna'daki gelişmelerle ilgili açıklamasında "Ukrayna'nın doğusundaki şiddetten Rusya sorumludur. Şiddeti Rusya özendirmiştir. Ayrılıkçılar, Rusya tarafından eğitilmiş ve silahlandırılmıştır. Rusya'nın mali desteğini görmektediler. Rusya kasıtlı olarak Ukranya'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal etmiştir" dedi.

Obama bununla birlikte Rusya askeri bir karşılık verilmesi ihtimalini dışladı.

ABD Başkanı, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleri nedeniyle yeni sonuçlara katlanmak zorunda kalacağını söyledi.

Obama'nın gelecek hafta İngiltere'de düzenlenecek NATO zirvesinde Avrupalı liderlerle Ukrayna krizini ele alması bekleniyor.