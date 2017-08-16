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Dünya

Obama, Twitter tarihinin en çok beğenilen tweetini attı

Obama'nın bu tweeti 1.2 milyon kez paylaşıldı, 2.9 milyon beğeni aldı

16 Ağustos 2017 15:52

Daha önce Manchester ve Londra'daki terör saldırılarının ardından yorumlarda bulunan Eski ABD Başkanı Barack Obama, ABD'nin Charlottesville kentinde yaşanan şiddet olaylarının ardından da Twitter hesabından Nelson Mandela'nın sözlerini paylaştı. Obamanın bu paylaşımı Twitter'da şimdiye kadar en çok beğenilen paylaşım oldu.

Obama'nın üç parça halinde paylaştığı tweetlerde, "Hiç kimse, doğuştan, başka bir insanın ten rengi, geçmişi ya da dini yüzünden ondan nefret etmez. İnsanların nefreti öğrenmesi gerekir. Ve eğer, onlara nefret öğretiliyorsa, sevgi de öğretilebilir. Çünkü sevgi insan kalbine aksine kıyasla çok daha doğal gelir." ifadeleri yer aldı.

Obama'nın bu tweeti 1.2 milyon kez yeniden paylaşılırken, 2.9 milyon da beğeni aldı. Bu rakamla birlikte, Nelson Mandela sözlerini içeren tweet, Twitter tarihinin en beğenilen tweeti oldu. Obama'dan önce ABD'li şarkıcı Ariana Grande'nin, Manchester'daki konserine düzenlenen intihar saldırısının ardından attığı tweet en beğenilen tweet olmuştu.

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