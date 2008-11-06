Obama Türkiye’ye nasıl bakıyor?

Barack Obama’nın Dış Politika önceliklerini anlattığı internet sitesinde “Daha güvenli bir Amerika için Avrupa ile daha güçlü bir ortaklık” başlığı altında Türkiye ile ilişkilere özel bir bölüm ayrılmış durumda.“Türkiye ile Stratejik Ortaklığı Yeniden kurmak” başlıklı bölüm şöyle:“Barack Obama ve Joe Biden, istikrarlı, demokratik ve Batı’ya yönelen bir Türkiye ile ilişkilerin Amerika’nın ulusal çıkarına olduğunu düşünmektedir. Bu ilişki, son yıllarda Bush yönetiminin Irak’a yanlış yönlendirmeli ve kötü yönetilen müdahalesi sonucu, ayrılıkçı PKK’nın yeniden canlanan terör tehditleri ile büyük zorluk yaşamıştır.Bunun sonucu olarak, stratejik önemdeki bu NATO müttefiki, Müslüman dünyasının bu en gelişmiş demokrasisi Batı’ya sırtını dönmektedir.En son kamuoyu yoklamaları Türklerin sadece yüzde 12’sinin ABD hakkında iyi fikirlere sahip olduğunu göstermektedir. Barack Obama ve Joe Biden, PKK terörüyle kapsamlı olarak mücadele edecek, Türkiye’nin toprak bütünlüğünü garanti altına alacak ve Kuzey Irak’ta çok ihtiyaç duyulan Türk yatırımlarını kolaylaştıracak, Türk ve Iraklı Kürt liderleri bir araya getirecek kapsamlı bir anlaşma için diplomatik çabalara öncülük edecektir.Barack Obama ve Joe Biden, Türkiye’nin AB üyeliğini ve demokrasi, insan hakları ve ifade özgürlüğünü güçlendirmek için atacağı adımları destekleyecektir.”Obama’nın Kıbrıs konusundaki politikaları da, “Kıbrıs’ta Adil ve Kalıcı bir Siyasi Çözümün Aranması” başlığıyla kaleme alınmış:“Başkan olarak Obama, Kıbrıs’ta bir siyasi çözüm için öncülük edecektir. Obama, Kıbrıs’ın iki toplumlu, iki bölgeli ve her bölgenin kendi yetki alanı içinde kaldığı bir federasyon ve tek ve egemen bir devlet olarak kalmasına inanmaktadır.Mülkler, mülteciler, sınır/toprak ve güvenlik gibi zorlu konularda adil ve karşılıklı fikir birliği içinde bir çözüm olmalıdır. Müzakere edilmiş bir siyasi çözüm Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’taki işgalini sonlandıracak, Ada’daki trajik bölünmüşlüğü onaracak ve bölgede barış ve refahın yolunu açacaktır.Bu aynı zamanda, yıllardır ayrı yaşayan Kıbrıslılara bir gelecek inşa etmek için temel oluşturacaktır. Türk-Yunan ilişkilerini güçlendirecek, askeri çatışma riskini azaltacak ve Türkiye’nin AB üyeliği üzerindeki önemli bir engeli ortadan kaldıracaktır.”Barack Obama’nın 2007’nin ortasından bu yana Ermeni diyasporasının en güçlü gruplarından ANCA’ya yaptığı açıklamalardaki “soykırımın tanınması” yönündeki tavrı biliniyor.En son açıklamasında, “(Dışişleri Bakanı) Condoleezza Rice ile bu tarihi gerçeğin tanınması yönündeki fikrimi paylaştım” derken, Türkiye’nin Ermenistan ile yaptığı açılımı da olumlu karşıladığını belirtiyor.