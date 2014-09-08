Obama: Türkiye'nin IŞİD'le mücadeleye müdahil olması lazım

ABD Başkanı Barack Obama, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütüyle mücadele stratejilerini çarşamba günü kamuoyuna açıklayacağını bildirdi. Obama, bu noktada Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün gibi Sünni ülkelerin "adım atmalarına" ihtiyaç olduğunu belirterek "Onların da müdahil olması lazım. Bu onların bölgesi. (IŞİD) onlara bizden daha çok doğrudan tehdit oluşturuyor" ifadesini kullandı.

Amerikan NBC televizyonuna röportaj veren Obama, IŞİD terör örgütüyle mücadelede son dönemde ABD'nin attığı adımlardan bahsederek "bir sonraki aşamanın ise bazı atak stratejilerine başlamak" olduğunu kaydetti. Obama, bu noktada salı günü Kongre liderleriyle bir araya geleceğini, çarşamba günü de IŞİD ile mücadele stratejisini açıklayacağını söyledi.

Ancak stratejinin bölgeye ABD askerinin gönderilmesini içermediğini vurgulayan ve bu yöndeki fikirleri "büyük bir hata" olarak değerlendiren Obama, şunları kaydetti:

"Bu, Irak savaşına eşdeğer bir durum değil. Bu, son 6-7 yıldır düzenli olarak yürüttüğümüz terörle mücadele kampanyasına benzer bir yaklaşım olacak. Amerika'nın liderliği sayesinde, bu konuda geniş tabanlı uluslararası ve bölgesel koalisyon kuracağımıza inanıyorum. Bölgeye 100 bin Amerikan askeri göndermek gibi bir arayışımız yok. Sahadaki Irak ve Kürt askerlerini desteklemek için hava saldırıları düzenleyen uluslararası bir girişimin parçası olacağız. Iraklıların bir plan oluşturmasına yardım edeceğiz ki IŞİD'ın ele geçirdiği yerleri tekrar kazanmaya başlasınlar."

IŞİD ile mücadele stratejinin askeri yönün yanı sıra ekonomik ve siyasi unsurları da içereceğini anlatan Obama, gelecek aylarda IŞİD'ın ilerlemesinin sadece durdurulmayacağını, aynı zamanda sistematik biçimde kapasitesinin düşürüleceğini ve sonunda da tamamen mağlup edileceğini belirtti.

"Sünni bölgede Sünnilerle çalışmadığımız müddetçe, bu problemler olmaya devam edecektir"

Obama, Kongre'nin planını onaylayıp onaylamayacağına yönelik bir soru üzerine, IŞİD'e karşı Kongre'den gereken yetkiyi alacağına inandığını dile getirdi.

Irak'ta, sorunlarını görmezden gelen Bağdat yönetimine uzaklaşmış Sünni kabilelerin tekrar kazanılması için bölgesel partnerlerle çalışmak gerektiğine işaret eden Obama, "Suriye'de ılımlı muhaliflere de daha çok kaynak sağlamalıyız. Çünkü, bu Sünni bölgede Sünnilerle çalışmadığımız müddetçe, bu problemler olmaya devam edecektir. Dolayısıyla hem Irak hem Suriye'deki stratejimizde amaç IŞİD üyelerini ve varlıklarını ele geçirmek" dedi.

Obama, bu noktada Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün gibi Sünni ülkelerin "adım atmalarına" ihtiyaç olduğunu belirterek "Onların da müdahil olması lazım. Bu onların bölgesi. (IŞİD) onlara bizden daha çok doğrudan tehdit oluşturuyor" ifadesini kullandı.

Bölgedeki Sünni ülkelerin probleminin belki de ilk kez şu anda İran olmadığını ve bunun basit bir Sünni-Şii meselesini içermediğini ifade eden Obama, "Bugün bu ülkelerin karşı karşıya kaldığı en büyük tehdit IŞİD tarafından temsil edilen Sünni aşırılık" değerlendirmesinde bulundu.

Bu nedenle bölgedeki Sünni ülkelerin bu konuda daha aktif ve daha katılımcı olmaya başladığını, kimi ülkelerin askeri, kimilerinin siyasi alanda adımlar attığını bildiren Obama, "Onların bu meselede oynayacakları rol büyük" diye konuştu.

Obama, IŞİD'in sosyal medyayı aktif kullandığına da işaret ederek "Buradaki soru: ılımlı Sünni ülkelerin ve liderlerin ne zaman 'IŞİD'in temsil ettiği şeylerin İslam olmadığını' söylemek için sistematik biçimde çalışacağı" dedi.

Amerikalı gazeteci James Foley'in IŞİD tarafından kafası kesilerek öldürülmesinin ardından basın açıklaması yapan Obama'nın açıklamadan sonra golf oynaması ülkede tepkilere neden olmuştu. Obama da röportajda golf oynamasının bir hata olduğunu da kabul etti.