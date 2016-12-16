Obama: Türkiye'nin Halep için çabalarını takdir ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Barack Obama ile Halep'teki sivillerin tahliyesi üzerine görüştüğünü açıklamasının ardından, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından görüşmenin içeriğine dair ayrıntılı bilgilendirme geldi.

Bilgilendirmede Erdoğan'ın Obama ile bölgesel gelişmeler çerçevesinde terörle mücadele konusunu ele aldıkları, başta "Halep’teki insanlık dramını sona erdirmeye yönelik çabalar" olmak üzere, Suriye ve Irak’taki son gelişmeler hakkında fikir alışverişi yapıldığı ifade edildi.

"Türkiye'nin çabalarını takdirle karşılıyoruz"

Açıklama şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Obama, terörle mücadeleye kararlılıkla devam edilmesi gerektiğini vurgulamışlardır.

ABD Başkanı Obama, Türkiye’nin Halep’te kısmi ateşkesin sağlanarak muhaliflerin ve sivillerin uluslararası insani yardım kuruluşlarının gözetiminde güvenli biçimde şehirden tahliyesine yönelik çabalarını takdirle karşıladığını belirtmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Obama, çatışmaların ülke genelinde durdurulması ve soruna bir siyasi çözüm bulunması gerektiğine işaret etmişlerdir."

IŞİD'le mücadele

Görüşmede, koalisyon güçlerinin Irak ve Suriye’de IŞİD'e karşı yürüttükleri mücadelede kaydedilen gelişmelerin de gündeme geldiği öğrenildi. Açıklama şöyle devam etti:

"İki lider, Türkiye ile ABD’nin sürekli yakın işbirliği halinde çalışmaya devam etmelerinin büyük önem taşıdığına dikkati çekmişlerdir.

Türkiye ve ABD arasında son sekiz yıllık süreçte ilişkilerdeki samimiyet ve verimliliğe işaret eden Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Obama, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelecekte de güçlenmeye devam edeceğine inandıklarını belirtmişlerdir."

Obama'dan taziye

Ayrıca ABD Başkanı Obama, görüşme vesilesiyle, Beşiktaş'taki saldırıda ve Suriye’de şehit düşenler için Türk halkına taziyelerini iletti.