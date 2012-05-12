Obama, Türkiye ve İsrail’i barıştıracak

İsrail basını, Obama’nın savunma bakanları arasında gizli bir toplantı organize ederek barıştırmaya çalıştığını yazdı.

İsrail televizyonu Channel 10, ABD Başkanı Barack Obama’nın kapalı kapılar ardında Türkiye ile İsrail’in ilişkilerini düzeltmek için çalışmalar yürüttüğünü öne sürdü. Televizyonun İsrailli ve Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde Türkiye ve İsrail’in Mavi Marmara baskınının ardından gerilen ilişkilerinin kısa bir süre içinde düzelmeye başlayacağı belirtildi. Habere göre Amerikalı yetkiler Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ile İsrailli mevkidaşı Ehud Barak Arasında bir görüşme ayarlamaya çalışıyor. Channel 10, iki ülke arasındaki ilişkileri düzeltme çabasının bir nedeninin Obama ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki sıcak ilişki olduğunu söyledi. Channel 10’e göre diğer bir neden ise Savunma Bakanı Barak ve yeni atanan Savunma Bakanı Yardımcısı Şaul Mofaz’ın Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini şiddetle savunması.



Yeni hükümet sayesinde



Barak geçen yıl Mavi Marmara baskını sırasında oluşan problemler nedeniyle İsrail’in özür dilemeyi gözönüne almaya istekli olduğunu söylemişti. Başbakan Binyanin Netanyahu ve aşırı sağcı Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman ise özür fikrine karşı çıkıyordu. Ancak Channel 10’e göre bu hafta oluşturulan yeni hükümette küçük partilerin etkisini kaybetmesiyle Barak ve Mofaz daha fazla etkiye sahip oldu, bu durum da Ankara ile ilişkilerin ısınmasının önünü açtı.