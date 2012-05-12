T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama, Türkiye ve İsrail’i barıştıracak

İsrail televizyonu Channel 10, ABD Başkanı Barack Obama’nın kapalı kapılar ardında Türkiye ile İsrail’in ilişkilerini düzeltmek için çalışmalar yürüttüğünü öne sürdü

12 Mayıs 2012 12:56

İsrail basını, Obama’nın savunma bakanları arasında gizli bir toplantı organize ederek barıştırmaya çalıştığını yazdı.

İsrail televizyonu Channel 10, ABD Başkanı Barack Obama’nın kapalı kapılar ardında Türkiye ile İsrail’in ilişkilerini düzeltmek için çalışmalar yürüttüğünü öne sürdü. Televizyonun İsrailli ve Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde Türkiye ve İsrail’in Mavi Marmara baskınının ardından gerilen ilişkilerinin kısa bir süre içinde düzelmeye başlayacağı belirtildi. Habere göre Amerikalı yetkiler Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ile İsrailli mevkidaşı Ehud Barak Arasında bir görüşme ayarlamaya çalışıyor. Channel 10, iki ülke arasındaki ilişkileri düzeltme çabasının bir nedeninin Obama ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki sıcak ilişki olduğunu söyledi. Channel 10’e göre diğer bir neden ise Savunma Bakanı Barak ve yeni atanan Savunma Bakanı Yardımcısı Şaul Mofaz’ın Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini şiddetle savunması.


Yeni hükümet sayesinde


Barak geçen yıl Mavi Marmara baskını sırasında oluşan problemler nedeniyle İsrail’in özür dilemeyi gözönüne almaya istekli olduğunu söylemişti. Başbakan Binyanin Netanyahu ve aşırı sağcı Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman ise özür fikrine karşı çıkıyordu. Ancak Channel 10’e göre bu hafta oluşturulan yeni hükümette küçük partilerin etkisini kaybetmesiyle Barak ve Mofaz daha fazla etkiye sahip oldu, bu durum da Ankara ile ilişkilerin ısınmasının önünü açtı.

ETİKETLER

obamaabdtürkiyeerdoğanisrailperesbarışmavi marmaraihh

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24