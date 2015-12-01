Obama: Türkiye sınırında boşluklar var, IŞİD bunları kullanarak yabancı savaşçı geçiriyor, petrol satıyor

ABD ve Türkiye ordularının Türkiye-Suriye sınırının güvenliğini sağlamak için birlikte çalıştığını söyleyen ABD Başkanı Barack Obama, "kaydedilen gelişmeye rağmen sınırda hala bazı boşluklar olduğunu ve IŞİD'in bunları kullanarak insan ve petrol kaçırdığını" söyledi.

Spunik'in haberine göre, İklim Zirvesi kapsamında Paris'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Obama, iki ülkenin sınır güvenliğinin artırılması amacıyla işbirliğine devam edeceğini belirterek “Türkiye sınırı gerçekten ihtiyacı olan sığınmacılara açıyor” dedi.

Türkiye-Suriye sınırının güvenliği konusunda gelişme sağlandığını kaydeden ABD Başkanı, buna karşın güvenlik konusunda hala bazı boşluklar bulunduğunu ve IŞİD’in bu boşlukları kullanarak yabancı savaşçı geçirip petrol sattığını belirtti.

Paris'te bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bu konuyu görüştüğünü ve sınırda güvenliğin artırılması gerektiğini tekrar ilettiğini ifade eden Obama, IŞİD'i savaş alanında yenilgiye uğratmanın yanı sıra mali kaynaklarının da yok edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Rusya’nın IŞİD’in yarattığı tehdide karşı ABD öncülüğündeki koalisyon ülkeleriyle koordinasyon içinde olması gerektiğini söyleyen Obama, “IŞİD bir süre daha ciddi bir tehdit olmaya devam edecek, ancak bu konuda kazanan taraf olacağımızdan ve Rusya’nın IŞİD’in ülke ve Rus halkı için en önemli tehdit olduğunu, bu nedenle IŞİD’e karşı bizimle işbirliği yapması gerektiğini anlayacağından eminim.”