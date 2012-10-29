Obama: Türkiye ile birlikte hareket ediyoruz

ABD Başkanı Obama, Türkiye ve ABD'nin, bölgedeki güncel ve gelecekteki sınamalara karşı birlikte hareket ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığından alınan bilgiye göre, ABD Başkanı Barack Obama, Cumhuriyetin kuruluşunun 89. yıl dönümü ve Kurban Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e iki kutlama mesajı gönderdi.

Mesajında Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ABD Başkanı Obama, Türkiye ve ABD'nin, bölgedeki güncel ve gelecekteki sınamalara karşı birlikte hareket ettiğini kaydetti.

İki ülke ilişkilerinin barış ve güvenliğin korunmasının yanı sıra girişimcilik, bilim, teknoloji, insani konular ile ticaret ve yatırımlar gibi farklı alanlarda gelişmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Obama, ABD'deki Türk toplumunun iki ülke arasındaki ilişkilerin zenginleştirilmesinde oynadığı özel role de işaret etti.

Obama diğer mesajında ise Kurban Bayramı ve hac ibadetinde muhtaçlara yardım kaidesinin önemine dikkati çekerek, bunun diğer semavi dinlerde de büyük önem taşıdığını vurguladı ve ABD halkı adına Cumhurbaşkanı Gül ve Türk halkının bayramını kutladı.