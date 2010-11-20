Obama: Türkiye AB'ye inanç katar

T24- İtalyan La Repubblica gazetesine demeç veren ABD Başkanı Barack Obama, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olması için iki tarafı da teşvik ettiğini söyledi.



Obama, NATO Zirvesi nedeniyle Lizbon’a gidişi öncesinde gazetenin Washington temsilcisine verdiği röportajda, küresel toparlanma için güçlü bir Amerika’ya ihtiyaç olduğunu, ABD’nin küresel sorunların karşısında Avrupa’yla birlikte durduğunu belirtti.



Avrupa Birliği’ne uyum konusunda Türkiye’yi reformlara devam etmesi için teşvik ettiklerini belirten Obama, AB kriterlerine ulaşmasının Türkiye’nin çıkarına olacağını söyledi.

Türkiye’nin Avrupa’yla olan ilişkilerinin Boğaz’daki köprülerden öteye gittiğini vurgulayan Obama, “Ortak tarih, kültür alışverişi ve ticaret sizi birleşmeye itiyor. Türkiye’nin katılımı Avrupa’nın temellerini daha da genişletip, güçlendirir. Avrupa etnik çeşitlilik, gelenek ve inanç kazanmış olur. Şimdi müzakereler yavaşlamış olabilir ancak ben ileriye doğru birlikte hareket etme çabalarını iki katına çıkarmak için her iki tarafı da teşvik ediyorum” diye konuştu.



“EL KAİDE’YE KARŞI BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ”







Avrupa’da El Kaide korkusuna ilişkin bir soruyu Obama, “Sıkı ilişkiler içinde olduğumuz Avrupalı müttefiklerimizle El Kaide ve diğer terör tehditlerine karşı beraber çalışıyoruz. Avrupa’da son 4 yıl boyunca yapılan değişik terör planları bertaraf edilmiştir. Bu, El Kaide’nin sürekli Batı’ya saldırma azmini gösteriyor. Ayrıca Pakistan merkezli El Kaide üssünde, Batı hedeflerine saldırı amacıyla teröristlere eğitim çalışmaları yaptırılmaya devam edildiğini tahmin ediyoruz. Aynı zamanda şiddet planlarını yürütmek için aşırı uçta olan kendi yakınlarını ve dünyadaki sempatizanları teşvik ediyorlar. Havayolu ulaşımı, toplu taşıma ve sınır güvenliğinin artması için Avrupalılarla beraber çalışıyoruz” diye yanıtladı.



“HAMAS ŞİDDETİ SONA ERDİRSİN, İSRAİL’İ TANISIN”







Obama, İsrail-Filistin sorunuyla ilgili ise şunları söyledi:

“Benim yönetimim, Ortadoğu’da tam bir barış bulmaya kararlıdır, buna İsrail-Filistin arasındaki çatışma da dahildir. İnanıyoruz ki doğrudan müzakereler bu sorunu aşmanın tek yolu olacaktır. Biz de yeniden diyalog yolunu açmak için İsrail ve Filistin’le hep bağlantı içindeyiz. Aynı zamanda bu süreci nasıl destekleyeceğimiz konusunda Avrupalı ortaklarımızla ve Araplarla beraber çalışıyoruz. Yakında ilerleme kaydedileceğini umut ediyorum. Hamas konusunda ise uluslararası toplumun tavrı açık. Filistinlilerin isteklerini tatmin edici bir rol oynamak ve Filistin halkını birleştirmek için Hamas şiddeti sona erdirmeli, geçmiş anlaşmaları kabul etmeli ve İsrail’in varlığını kabul etmeli.”