T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama Türk doktora emanet

Amerikan Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Üroloji Bölümü'nün başına Türk doktor Ziya Kırkalı getirildi.

09 Ekim 2010 03:00

T24 - Amerikan Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Üroloji Bölümü'nün başına Türk doktor Ziya Kırkalı getirildi. Kırkalı, ABD Başkanı Obama ve üst düzey Amerikalıları tedavi edecek.
 
Üroloji profesörü Ziya Kırkalı, Amerikan Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Üroloji Bölümü Başkanlığı’na atandı.

Ziya Kırkalı, Amerikan sağlık harcamalarının 1 milyar dolarlık kısmını yönetecek.

Prof. Dr. Kırkalı, sadece ABD Başkanı Barack Obama ve üst rütbeli Amerikalı generalleri tedavi edecek.

11 doktor arasından seçilen Prof. Dr. Kırkalı, bu ölçekte bir bütçeye yön verecek ilk yabancı doktor olacak.

Türkiye'de, bin 400 lira maaş alan Kırkalı, Amerika'da Obama'nın maaşının yarısı kadar yani 17 bin dolar kazanacak.

54 yaşındaki Prof. Dr. Kırkalı, Hacettepe Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

Glasgow ve Cambridge üniversitelerinde öğretim üyesi olarak görev yapan Kırkalı, 21 yıldır İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde kendi kurduğu Üroloji Anabilim Dalı başkanlığını yürütüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24