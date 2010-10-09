Obama Türk doktora emanet

T24 - Amerikan Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Üroloji Bölümü'nün başına Türk doktor Ziya Kırkalı getirildi. Kırkalı, ABD Başkanı Obama ve üst düzey Amerikalıları tedavi edecek.



Üroloji profesörü Ziya Kırkalı, Amerikan Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Üroloji Bölümü Başkanlığı’na atandı.

Ziya Kırkalı, Amerikan sağlık harcamalarının 1 milyar dolarlık kısmını yönetecek.

Prof. Dr. Kırkalı, sadece ABD Başkanı Barack Obama ve üst rütbeli Amerikalı generalleri tedavi edecek.

11 doktor arasından seçilen Prof. Dr. Kırkalı, bu ölçekte bir bütçeye yön verecek ilk yabancı doktor olacak.

Türkiye'de, bin 400 lira maaş alan Kırkalı, Amerika'da Obama'nın maaşının yarısı kadar yani 17 bin dolar kazanacak.

54 yaşındaki Prof. Dr. Kırkalı, Hacettepe Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

Glasgow ve Cambridge üniversitelerinde öğretim üyesi olarak görev yapan Kırkalı, 21 yıldır İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde kendi kurduğu Üroloji Anabilim Dalı başkanlığını yürütüyor.



