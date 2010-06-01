Obama: Tüm gerçekler ortaya çıkmalı

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Obama: Gerçeklerin öğrenilmesi önemli

Netanyahu, Kanada Başbakanı Stephen Harper ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, "İsrail'in filodaki 5 gemide silah olup olmadığını başarılı bir şekilde kontrol ettiğini, ancak altıncı geminin işbirliği yapmadığını" söyledi.Bu gemideki yüzlerce kişinin, askerleri sopalarla dövdüğünü ve bıçakladığını, ateş açıldığına dair bilgi de bulunduğunu anlatan Netanyahu, tüm bunların askerleri saldırmaya mecbur bıraktığını savundu.İsrail Başbakanı Netanyahu, can kayıplarından duyduğu üzüntüyü dile getirmiş, ancak Gazze Şeridi'ne ambargonun süreceğini de vurgulamıştı.Netanyahu'nun Kanada ziyaretini yarıda keserek ülkeye döneceği, ABD Başkanı Barack Obama ile Washington'da yarın yapması planlanan görüşmeyi ise iptal ettiği açıklanmıştı.ABD Başkanı Barack Obama İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırısıyla ilgili tüm gerçeklerin mümkün olduğu kadar erken öğrenilmesinin önemli olduğunu söyledi.Beyaz Saray'ın açıklamasına göre Obama, yerel saatle bu sabah (31 Mayıs 2010), Netanyahu ile 15 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptı.Görüşmede Obama, Netanyahu'nun yaşanan olaydan ötürü Washington ziyaretini iptal ederek hemen ülkesine dönme kararı almasını anladığını ifade ederken, görüşmenin ilk fırsatta yeniden programlanması yönünde ikili arasında görüş birliğine varıldı.Açıklamada, Obama'nın telefon görüşmesinde, bugünkü olayda ölümlerin meydana gelmesinden duyduğu derin üzüntüyü ve birçoğu İsrail hastanelerinde tedavi altında olan yaralılara dair endişesini dile getirdiği belirtildi.Beyaz Saray'ın açıklamasında, "Başkan ayrıca, bu sabahki trajik olayları çevreleyen gerçekler ve koşulların mümkün olduğu kadar erken öğrenilmesinin önemini ifade etti" denildi.