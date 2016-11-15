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BBC Türkçe

Obama: Trump'ın başkanlığıyla ilgili kaygılarım var

ABD Başkanı Barack Obama, Trump'ın başkanlığıyla ilgili kaygıları olduğunu söyledi. Demokrat Partili Başkan, "Tabii ki kaygılarım var. O ve ben bazı konularda farklı düşünüyoruz" dedi.

15 Kasım 2016 07:02

ABD Başkanı Barack Obama, son yurtdışı turu öncesi Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi, Cumhuriyetçi halefi Donald Trump'a tavsiyelerde bulundu.

Obama, 20 Ocak'ta görevi kendisinden devralacak olan Trump'a Amerikan halkına 'birlik sinyali' göndermesi tavsiyesinde bulundu.

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Demokrat Partili Başkan, "Trump'ın başkanlığıyla ilgili kaygılarınız var mı" sorusuna, "Kesinlikle. Tabii ki kaygılarım var. O ve ben bazı konularda farklı düşünüyoruz. Hükümet ve demokrasimiz sürat teknesi değil. Bir okyanus gemisi. Ben de başkanlığa geldiğimde bunu anladım" yanıtını verdi.

Obama, Demokrat Partililere de yenilgiyi kabul etmeleri telkininde bulunup, "Demokrasinin nasıl işlediğinin farkına varmalılar" dedi.

ABD Başkanı, seçim sonrası Beyaz Saray'da Trump ile 'samimi bir görüşme' yaptıklarını anlatırken, halefine "Bak böylesi kıran kırana geçen ve halkın bölündüğü bir seçimden sonra iyi niyet gösterileri önemlidir" telkininde bulunduğunu söyledi.

Başkanlığın önemli bir görev olduğuna işaret eden Obama, "Trump ile mümkün olduğu kadar dürüsttüm. O ideolojik değil, daha çok pragmatist biri. Ona ülkeyi yönetmenin seçim kampanyasından farklı olduğunu söyledim. O da bunun farkında" ifadelerini kullandı.

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