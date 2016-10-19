Obama: Trump’a tavsiyem ağlamayı kesmesi!

ABD Başkanı Barack Obama, Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump’ın seçimlerde hile yapıldığı iddialarına ilişkin, "Daha oyun bitmeden sen ağlamaya başladın. Sayın Trump’a benim tavsiyem ağlamayı kesmesi ve oyları kazanmaya çalışması" dedi.

Obama, İtalya Başbakanı Matteo Renzi ile Beyaz Saray’da düzenlediği ortak basın toplantısında, Trump’ın seçimlerde hile yapıldığı iddiasına ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhuriyetçi adayın iddialarının "Gerçeklere dayanmadığını" belirten Obama, ABD tarihinde hiçbir başkan adayının seçimler yapılmadan hile suçlamasını gündeme getirmediğini vurguladı.

Obama, Trump’ın ısrarla hile konusunu gündeme getirerek, demokratik süreci "İtibarsızlaştırmaya" çalıştığını kaydetti.

Cumhuriyetçi adayın başkanlık için gerekli liderlik özelliğini barındırmadığının bir kez daha görüldüğünü anlatan Barack Obama, Trump’a seslenerek, "Daha oyun bitmeden, sen ağlamaya başladın" diye konuştu. dedi.

Obama, "Sayın Trump’a benim tavsiyem ağlamayı kesmesi ve oyları kazanmaya çalışması" dedi.

Tartışma yarattı

ABD'de başkan adayı Donald Trump'ın 8 Kasım'da yapılacak seçime 'şimdiden hile yapıldığını' iddia etmesi hem ülke çapında hem Cumhuriyetçiler arasında tartışmaya neden oldu. Demokrat Başkan Yardımcısı Adayı Tim Kaine ve Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan'ı eleştirdi.

Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump, "kendisine karşıt olan" medyanın seçimlere hile karıştırdığını öne sürdü.

Trump, attığı tweetlerde sandık noktalarında hile yapıldığını, 'kadınların büyük bir kısmının oyunu, gerçekliği olmayan iddialar sonucu kaybettiğini' söyledi.

Demokratların Trump'a yanıtı ise Başkan Yardımcısı Adayı Tim Kaine'den geldi. Kaine, Trump'ın iddialarını "korku yaratma taktikleri" olarak nitelendirdi.

Amerikan medyası ise ağır suçlamalar ve taciz iddiaları ile iyice sertleşen seçim atmosferinin, seçmen cephesinde nasıl sonuçlanacağını sorgulamaya başlamış durumda.

NBC kanalında katıldığı bir programda konu ile ilgili soruları yanıtlayan Cumhuriyetçi Başkan Yardımcısı Adayı Mike Pence, seçmenlerinde 'hileli ve taraflı bir seçim sürecinden geçtikleri intibası' olduğunu söyledi ve ekledi:

"Seçimler her zaman sertleşebilir. Ama Amerikan demokrasi geleneğinde iktidarın transferi hep barışçı olagelmiştir"

Trump'ın "hileli sandık" iddiaları ile ilgili ise danışmanı ve eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani, Philedelphia ve Chicago kentlerini işaret etti.

Rudy Giuliani, "Bu şehirlerde seçimlerin adil geçeceğini düşünmek için moron olmak gerekiyor" dedi.

Giuliani, sözlerine şöyle devam etti:

"Baktığınızda Cumhuriyetçilerin seçime hile karıştırdığı çok az olay görebilirsiniz. Çünkü Demokratlar gibi şehir merkezlerini kontrol edemiyorlar. Eğer etselerdi belki Cumhuriyetçiler de Demokratların bugün yaptığı kadar hile yapabilirdi. Üzgünüm ama şunu da eklemeliyim, ölü insanlar genellikle Demokrat adaya oy veriyor."

Ancak "hileli seçim" iddiaları Cumhuriyetçi Parti'nin ileri gelenleri arasında da yeni bir ikilik yaratmışa benziyor.

Cumhuriyetçi Parti'nin en üst düzey seçilmiş yetkilisi Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan ise Donald Trump'ı eleştirerek, "Bizim demokrasimiz, seçimlerin adil yapılacağına olan güvene dayanır. Bunun bu seçimde de böyle olacağına inancımız tamdır" dedi.

BBC Washington Muhabiri Laura Bicker ise Trump kampanyasının, hile iddialarıyla dolu suçlayıcı tutumunun, Amerikan demokrasinin kalbi olan, adil ve özgür seçim düşüncesini yaraladığını aktardı.

Laura Bicker'e göre, Trump'ın söylemi Amerikan halkını daha fazla kutuplaştırdı ve Cumhuriyetçi seçmende, Hillary Clinton'ın olası bir galibiyetinin meşruiyeti ile ilgili şüpheler oluşturabilir.

ABD'de seçimlere yaklaşık 3 hafta kala yapılan son anketler Hillary Clinton'ı Donald Trump'ın ortalama 8 puan önünde gösteriyor.