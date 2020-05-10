Obama, Trump yönetiminin Koronavirüs kriz yönetimi hakkında "Kaotik bir felaket" dedi

ABD'nin eski başkanı Barack Obama, Donald Trump yönetiminin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) mücadelesini eleştirdi. Obama, Trump'ın kriz yönetimini "kaotik bir felaket" olarak tanımladı.

CNN'in haberine göre Demokratlar'ın başkan adayı olması beklenen Joe Biden'a destek için yapılan kapalı bir telekonferansta konuşan Obama, Beyaz Saray'ın Koronavirüs krizi yönetimini 'tam bir kaotik felaket' olarak tanımladı.

Obama Alumni Association adlı organizasyonun üyeleriyle gerçekleştirilen 30 dakikalık konuşmanın bir kaydını önce Yahoo News yayımladı. Ardından CNN, Obama yönetiminin eski üç çalışanıyla konuşarak bu konuşmayı doğruladı.

Henüz Obama'dan ve Beyaz Saray'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Obama'nın aynı telekonferansta "Gelecek seçim, her anlamda önemli çünkü yalnızca bir kişi ya da bir siyasi partiyle karşı karşıya olmayacağız. Bencillik, bölünmüşlük ve kutuplaşma trendine karşı savaşacağız" dediği iddia edildi.