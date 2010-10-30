-OBAMA: ''TERÖRİST TEHDİT ORTAYA ÇIKARILDI'' WASHINGTON (A.A) - 29.10.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, Yemen'den ABD'ye gönderilmek istenen iki şüpheli pakette patlayıcı madde bulunduğunu belirtti. Obama, şüpheli paketlerle ilgili olarak Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ABD'ye karşı 'inandırıcı bir terörist tehdidin' ortaya çıkarıldığını ve şartların gerektirdiği sürece güvenlik önlemlerinin artırılacağını bildirdi. Olayın arkasında Arap Yarımadası'ndaki El Kaide'nin olduğu şüphelerini dile getiren Obama, grubun karşı saldırılar planlamaya devam ettiğini, Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in, olayla ilgili soruşturmada işbirliği yapma sözü verdiğini kaydetti. Dubai ve Londra'da bulunan şüpheli paketlerle ilgili yapılan ilk incelemelerin, paketlerin ''görünürde patlayıcı madde içerdiğini'' belirlediğini ifade eden Obama, Amerikalı yetkililerin, paketlerin kaynağı ve herhangi başka bir saldırı planını ortaya çıkarmak için gereken her türlü çabayı göstereceğini söyledi. Her iki paketin de, Chicago bölgesindeki Musevilere ait iki dini mekana gönderilmek istendiğini dile getiren Obama, yaşanan olayın, terörizme karşı tetikte olunması ihtiyacının altını çizdiğini de sözlerine ekledi. -YEMEN'DEN GELEN PAKETLER TARAMADAN GEÇİRİLECEK- Beyaz Saray'dan bir yetkili, ABD'ye gönderilmek üzere patlayıcı yüklü paketlere rastlanmasının ardından, üzerinde şüphe uyandırabilecek diğer paketlerin de arandığını bildirdi. Yetkili, Yemen'den gelen paketlerin dikkatlice taramadan geçirileceğini kaydetti. Bu arada, Beyaz Saray İç Güvenlik Danışmanı John Brennan, ABD'ye gönderilmek istenen ve içinde patlayıcı madde bulunan iki paketin ortaya çıkarılması konusunda ulusal güvenlik sisteminin iyi işlediğini söyledi. Gerek ABD'de gerekse yurtdışındaki ulusal güvenlik yetkililerinin hızlı bir tepki verdiğini ve paketleri etkisiz hale getirdiğini belirten Brennan, ABD'deki bazı kentlerde şüpheli paketlere yönelik aramaların sadece tedbir amaçlı olduğunu ifade etti. Amerikalı yetkililer, olayın Yemen'deki El Kaide'den kaynaklandığı öngörülerini ortaya koysalar da, Brennan, bu konuda bir yorum yapmadı, ancak grupla bağlantılı herkesin şüpheli konumunda olduğunu kaydetti. Amerikan kargo şirketi UPS, Yemen'den gönderilen kargoları derhal askıya aldığını bildirdi. -YEMEN HÜKÜMETİ YALANLADI- Yemen hükümeti, ABD'de paniğe yol açan, içinde patlayıcı olduğu açıklanan iki paketle Yemen'in ilişkilendirilmesinin hayretle karşılandığını, sözü edildiği şekilde Yemen'den kalkan bir UPS uçağı olmadığını bildirdi. Yemen hükümetinin gazetecilere yaptığı ve resmi internet sitesinde de yayımladığı açıklamasında, Yemen'den Amerikan kargo şirketi UPS'e ait bir uçağın kalkmadığı, İngiltere veya ABD'deki havaalanlarına doğrudan ya da dolaylı uçuşların olmadığı belirtildi. Açıklamada, Yemen hükümetinin, konuyu soruşturacağı, ABD, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri ile işbirliği yapıldığı kaydedildi. ABD Başkanı Barack Obama, Dubai ve İngiltere'de bulunan, patlayıcı içeren iki paketin Yemen'den Chicago bölgesindeki Musevilere ait iki dini mekana gönderilmek istendiğini söylemişti. Bu arada Beyaz Saray, Yemen'den gelen sözkonusu iki paketle ilgili olarak ABD'ye Suudi Arabistan'ın yardım ettiğini açıkladı. Beyaz Saray İç Güvenlik Danışmanı John Brennan, Dubai ve İngiltere'de bulunan iki paketin teşhisinde ABD'ye Suudilerin yanı sıra İngiltere'den, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ve "diğer dost ve ortaklardan" yardım geldiğini, Suudi Arabistan'a yardımından ötürü müteşşekkir olduklarını söyledi.