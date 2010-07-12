'Obama Temsilciler Meclisi'nde azınlığa düşebilir'

T24 - Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'ndeki sandalye sayısını kasım seçimlerinde artırırlarsa Obama'nın da üyesi olduğu Demokrat Parti aziınlık konumuna düşebileceği konuşuluyor.



Başkan Barack Obama’nın da üyesi olduğu Demokrat Parti’nin Kasım ayındaki ara seçimlerde Temsilciler Meclisi’nde azınlık konumuna düşebileceği bildirildi.



Beyaz Saray sözcüsü Robert Gibbs, NBC televizyonunda yaptığı açıklamada, muhalefetteki Cumhuriyetçi Parti’nin Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu ele geçirebileceğine işaret etti.



2 Kasım’daki seçimlerde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı için oylama yapılacak. Aynı gün Senato’daki 100 üyenin 36’ı için de seçim yapılacak.









Başkan Obama’nın Amerikan kamuoyu önündeki popülaritesi son dönemde azalmaya başladı.



Buna gerekçe olarak artan işsizlik, Afganistan’da ölen Amerikan askerlerinin

sayısında görülen artış ve Meksika Körfezi’ndeki petrol sızıntısı gösteriliyor.

