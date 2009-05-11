Obama, Temmuz'da Rusya'ya gidecek

ABD Başkanı Barack Obama'nın Temmuz ayı başında Rusya'yı ziyaret edeceği bildirildi.



Kremlin'in internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Obama'nın temaslarda bulunmak üzere 6-8 Temmuz arasında Rusya'da olacağı belirtildi.



Obama'nın temasları sırasında öncelikle nükleer silahsızlanma ve "füze kalkanı" konularını ele alması bekleniyor.



ABD Başkanı, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ile ilk olarak Nisan ayında Londra'da yapılan G-8 zirvesinde bir araya gelmişti.



Medvedev ve Obama'nın Londra'daki görüşmesinin nükleer silahların azaltılmasıyla ilgili yeni anlaşma üzerinde yoğunlaştığı açıklanmıştı.



Obama, göreve gelmesinin ardından yaptığı açıklamada, Rusya ile ilişkilerin sıfırdan başlatılması arzusunu dile getirmişti.



İki ülkenin yetkilileri, nükleer silahların azaltılmasıyla ilgili 1991 yapılan anlaşmanın yerini alacak yeni bir anlaşma konusunda heyetler arası müzakerelere başlamışlardı.



Washington, Rusya'nın özellikle katı kontrol mekanizması gibi bazı kaygılarını göz önünde bulunduracağını açıklarken, Rusya'nın bu konudaki tutumunda herhangi bir esneklik gözlenmemişti.



Rusya Başbakanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada, nükleer silahların azaltılması konusunun ABD'nin Çek Cumhuriyeti ve Polonya'da "füze kalkanı" planı gibi başka güvenlik konularıyla da ilintili olduğunu söylemişti.



Moskova ayrıca, ABD'nin Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili'ye desteğini sürdürmesini eleştirirken, ABD de Rusya'ya, Afganistan'da Taliban'a karşı savaşta daha fazla destek vermesi ve İran'ın nükleer programının sınırlandırılması konusunda Tahran yönetimi üzerinde nüfuzunu kullanması için baskıda bulunuyor.

