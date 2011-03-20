Obama: Tek seçenekti, OPERASYON SINIRLI



Clinton: Türkiye'yi aradık

Rusya üzgün



Chavez: Amaç sadece petrolü ele geçirmek



Merkel: Destekliyoruz, askeri katkı vermeyeceğiz

Kızılhaç: Taraflar hukuk kurallarına uysun



İslam Konferansı Teşkilatı: Kaddafi dursun



Türkiye gerekli gördüğü katkıyı yapacak

Operasyon sırasında Brezilya'da bulunan ABD Başkanı Barack Obama, yaptığı açıklamada, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin "kendi halkına karşı saldırmayı sürdürdüğünü ve uluslararası topluma, operasyondan başka bir seçenek bırakmadığını" kaydetti. Obama, "sınırlı bir operasyon için yetki verdiğini" ifade etti."Askeri operasyon bizim ilk tercihimiz değildi" diyen Obama, "Bir tiranın, kendi halkına, 'acıma olmayacak' dediğini" bunun da başka şans bırakmadığını kaydetti. Operasyon konusunda kararlı olduklarını belirten Obama, ABD'nin Libya'ya kara güçleri göndermeyeceğini belirtti.Paris'teki Libya zirvesinin ardından bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da, ABD'nin özel güçlerinin, "Kanada ve Avrupalı müttefiklerin güçlerine katkı yapacağını" belirtti. Clinton, bu ülkeye ABD kara kuvvetleri gönderme planlarının bulunmadığını ifade etti. Hillary Clinton, "Türkiye dahil birçok ülkeyle durumu görüştük. Tüm müttefiklerimizle işbirliği yapacağız" diye konuştu.Hedefin Kaddafi'yi devirmek olup olmadığını soran bir gazeteciye Clinton, "Hedef, sivilleri korumak" yanıtını verdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleksardır Lukaşeviç, yaptığı yazılı açıklamada, "Bir dizi ülkenin hava kuvvetleri, 19 Mart'ta Libya'ya karşı askeri eylemlere başladı. Moskova, bu askeri eylemi üzüntüyle karşılamaktadır" dedi. Bu arada ABD Savunma Bakanı Robert Gates, Rusya'ya bugün yapacağı ziyareti son anda erteledi.ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü, Gates'e ziyaretinde eşlik edecek gazetecilere havaalanında yaptığı açıklamada, Libya'daki durumdan dolayı ziyaretin en az 24 saat ertelendiğini bildirdi.Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, Libya'ya askeri müdahaleyi "sorumsuzluk" olarak niteledi. Chavez, televizyonda yayımlanan açıklamasında, Libya'ya yönelik uluslararası silahlı müdahaleyi eleştirerek, derhal ateşkes ilan edilmesini istedi.Müdahaleyi "bir ülkenin içişlerine karışma" olarak değerlendiren Chavez, amacın sadece petrolü ele geçirmek olduğunu savundu. Chavez, "Etkili bir ateşkesin sağlanmasını ve Kuzey Afrika'da yeniden barış yoluna girilmesini istiyoruz" dedi.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya lideri Muammer Kaddafi'yi hedef alan operasyonu desteklediklerini, ancak askeri katkı vermeyeceklerini açıkladı.Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı (ICRC), Libya'da Muammer Kaddafi güçlerine karşı başlatılan askeri operasyonlar üzerine yaptığı açıklamada, tüm tarafların, uluslararası insani hukuk kurallarına uymaları çağrısı yaptı. ICRC tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Libya'da askeri çatışmaların tırmanmasının, sivillere yönelik büyük bir risk oluşturduğu ifade edildi.İslam Konferansı Teşkilatı (İKT), Cidde'de yapılan dışişleri bakanları düzeyindeki İcra Komitesi Toplantısı'nda, Libya güvenlik güçlerince sivillere yönelik askeri harekâtın bir an önce durdurulması yönünde sonuç bildirgesi yayımladı.Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague'un, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu arayarak, Paris'te yapılan toplantı hakkında bilgi verdikleri kaydedildi.Görüşmelerde, Davutoğlu'nun, Türkiye'nin en başından itibaren Libya'daki sivil halka yönelik saldırılar karşısında gösterilecek tepkinin ve takınılacak tavrın uluslararası meşruiyet zemininde, bölgesel katılım ve destek sağlanarak gerçekleştirilmesini istediğini, temel amacın, sivil halka yönelik şiddetin önlenmesi ve sivil can kayıplarının durdurulması olması gerektiğini belirttiği ifade edildi.Açıklamada, Türkiye'nin gerekli gördüğü katkıları yapacağı kaydedildi.