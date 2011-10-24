-Obama taziye mesajı yayımladı WASHINGTON (A.A) - 23.10.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Van'da meydana gelen deprem dolayısıyla hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini bulundu. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Obama, ''Van'daki depremle ilgili haberleri büyük bir endişeyle takip ettiklerini'' bildirdi. Amerikan halkı adına hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına en derin taziyelerini ilettiğini belirten Obama, "Düşünce ve dualarımız depremden etkilenen bölgeye yardım götürmeye çalışan cesur erkek ve kadınlarla birlikte. Bu zorlu zamanda müttefikimiz Türkiye ile omuz omuza duruyoruz ve Türk yetkililere yardıma hazırız" ifadelerini kullandı.